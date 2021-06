Euro Manganese nimmt dem Wunsch potenzieller Kunden folgend seine Pilotanlage wieder in Betrieb

Dem Wunsch potenzieller Kunden folgend wird Euro Manganese seine Pilotanlage zur Verarbeitung von Abraummaterial aus dem Chvaletice Manganprojekt wieder in Betrieb nehmen.

Die Pilotanlage wird kleine Proben von hochreinen Manganprodukten für potenzielle Kunden, vorwiegend in Europa, produzieren, bevor größere Proben aus der Demonstrationsanlage des Projekts folgen, die voraussichtlich im ersten Quartal 2022 ihren Betrieb aufnimmt.

Die Produktproben ermöglichen es potenziellen Kunden, die Qualifizierungstätigkeiten in der Lieferkette fortzusetzen oder zu beginnen, welche vor der Zulassung von Batterierohstoffen für die Nutzung in Elektrofahrzeugen erforderlich sind.

Die ursprüngliche Pilotanlage war 2018 in Betrieb und produzierte im Rahmen von Prozessdesign-Untersuchungen für die vorläufige wirtschaftliche Bewertung (preliminary economic assessment, „PEA“) des Projekts außergewöhnlich reine Manganprodukte.

VANCOUVER, British Columbia, June 16, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Manganese Inc. (TSX-V / ASX: EMN) (das „Unternehmen“ bzw. „EMN“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Wiederaufnahme des Betriebs seiner Pilotanlage zur Produktion hochreiner Manganproben für potenzielle Kunden beabsichtigt.

Das Unternehmen hat Changsha Research Institute for Mining and Metallurgy Co. Ltd. („CRIMM“), den ursprünglichen Betreiber der Pilotanlage, beauftragt, das Werk wieder in Betrieb zu nehmen. Die Lieferung von Produktproben ist für das vierte Quartal 2021 geplant.

Potenzielle Kunden werden die Proben verwenden, um ihre Qualifizierungstätigkeiten für die Lieferkette zu beschleunigen.

CRIMM ist auch der Hauptauftragnehmer für die Demonstrationsanlage („DP“), die derzeit in China gefertigt und im Lauf des Jahres an den Standort des Chvaletice Manganprojekts („Projekt“) in der Tschechischen Republik geliefert und dort installiert wird. Die DP wird Abraummaterial recyceln, um daraus Manganprodukte in Batteriequalität zu gewinnen. Dies erfolgt nach dem gleichen Verfahren, das für die vollständige kommerzielle Anlage vorgeschlagen wurde, die Ende 2024/Anfang 2025 in Betrieb gehen soll.