Wie verletzlich ist Ihr Sektor? Von den besten Hackern der Welt erfahren

REDWOOD CITY, Kalifornien, 16. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Laut dem 2021 Synack Trust Report sind die Sektoren Regierung und Gesundheitswesen am sichersten gegen die Flut von Cyberangriffen wie Ransomware und Kompromittierungen der Lieferkette, die eine wachsende Anzahl von Organisationen im vergangenen Jahr erlitten hat.

In seinem vierten Jahr ist dieser globale Bericht zu einem wichtigen Maßstab für CISOs und Sicherheitsverantwortliche in allen Branchen geworden. Basierend auf Tausenden von Sicherheitstests, die von Juli 2020 bis April 2021 von den erfahrensten ethischen Hackern der Welt durchgeführt wurden, misst er die Sicherheitsbereitschaft und die Tiefe der Cybersicherheitsabwehr in Unternehmen.

Das Attacker Resistance Score (ARS) Rating von Synack, das auf Informationen aus Tests basiert, die auf Synacks Premier Crowdsourced Platform for On-Demand Security Expertise durchgeführt wurden, bildet die Grundlage für den jährlichen Trust Report . Je höher der ARS-Wert, desto besser sind die Anlagen gegen Angriffe geschützt.

„Der Aufbau von Vertrauen bei unseren Kunden, Mitarbeitern und unserem Team ist der Kern meiner Rolle als GDIT CISO", sagte Michael Baker, Leiter für Informationssicherheit bei General Dynamics Information Technology. „Die Risikomessung und die sorgfältige Auswahl der richtigen Fähigkeiten mit den richtigen Geschäftspartnern, die die heutige Bedrohungslandschaft verstehen, hilft mir, die drei wichtigsten Ziele zu erreichen, die für mich als GDIT CISO den Erfolg definieren."

Einige Sektoren, auf die es Cyberkriminelle abgesehen haben, wie z. B. das verarbeitende Gewerbe und kritische Infrastrukturen, haben Verbesserungen gezeigt und sich von einem ARS-Rückgang im Jahr 2020 erholt, indem sie im Jahr 2021 5 Punkte zulegen. Mit einer Gesamteinstellung von 50 könnten einige Organisationen in diesem Sektor jedoch weiterhin vor Herausforderungen stehen, zumal US-Beamte die heutigen Cybersicherheitsrisiken als „nationale Sicherheitsbedrohung" bezeichnet haben.