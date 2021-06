Unsere letzte Kommentierung zur Aktie der Deutsche Bank überschrieben wir am 30.05. noch mit „Gelingt der Befreiungsschlag?“.

Unsere letzte Kommentierung zur Aktie der Deutsche Bank überschrieben wir am 30.05. noch mit „Gelingt der Befreiungsschlag?“. Mittlerweile sind mehr als zwei Wochen ins Land gegangen und es hat sich einiges getan. Statt des Befreiungsschlages setzten Gewinnmitnahmen ein…

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] In den letzten Handelstagen baute die Aktie weiter Druck auf und attackierte den Widerstandsbereich 12,0 / 12,5 Euro. Getragen wird die Aktie der Deutschen Bank gegenwärtig von einem robusten Umfeld. Die Chancen auf einen erfolgreichen Ausbruch stehen demnach so schlecht nicht. Dass die Aktie offenkundig noch nicht „fertig ist“ mit ihrer Aufwärtsbewegung verdeutlicht unserer Einschätzung nach auch der Umstand, dass Rücksetzer zuletzt eng begrenzt blieben. Das Momentum scheint weiterhin intakt zu sein. Kurzum. Nichtsdestotrotz bleibt es dabei – die Deutsche Bank muss über die 12,5 Euro, um sich den Weg auf der Oberseite freizukämpfen. Im oberen 5-Jahres-Chart auf Wochenbasis zeichnet sich mit dem Bereich von 14,0 Euro ein potentielles Bewegungsziel ab. Etwaige Rücksetzer sollten sich weiterhin oberhalb von 10,0 Euro abspielen, anderenfalls müsste eine Neubewertung der Lage erfolgen.“

Trotz der guten Rahmenbedingungen und des ansprechenden Momentums verpasste es die Aktie der Deutschen Bank, eine Weichenstellung auf der Oberseite zu erzwingen. Und so kam es, wie es kommen musste. Gewinnmitnahmen setzten ein. Diverse Faktoren ließen die Aktie „durchatmen“.

Zwischenzeitlich tauchte die Deutsche Bank deutlich unter die 12 Euro ab und nimmt damit nun den ersten wichtigen Kursbereich bzw. potentielle Haltezone ins Visier. Der Bereich um 11,2 / 11,0 Euro könnte dem Rücksetzer nun allerdings Einhalt gebieten. Gelingt dieses Unterfangen nicht, stünde einem Ausbau der Bewegung auf 10,0 Euro nicht mehr sonderlich viel im Wege. Sollte es dann aber auch noch unter die 10,0 Euro, ist Vorsicht geboten. Dann könnte es brenzlig werden.

Kurzum. Nach der fulminanten Aufwärtsbewegung der Vorwochen setzten mit dem Erreichen der Zone 12,0 / 12,5 Euro Gewinnmitnahmen ein. Nun muss es der Aktie darum gehen, dass sich diese Gewinnmitnahmen nicht zu einer veritablen Korrektur auswachsen. Ein Verbleib der Aktie oberhalb von 11,0 Euro wäre ideal. In jedem Fall sollte es nicht unter die 10,0 Euro gehen. Ein solcher Rücksetzer würde das Chartbild massiv eintrüben.