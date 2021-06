In den letzten Wochen arbeitete sich die Aktie des US-amerikanischen Brennstoffzellenherstellers Plug Power sukzessive nach oben.

In den letzten Wochen arbeitete sich die Aktie des US-amerikanischen Brennstoffzellenherstellers Plug Power sukzessive nach oben. Die Bodenbildung schien Form anzunehmen. Mit der Rückeroberung der wichtigen Widerstandsmarke von 30,0 US-Dollar setzte die Aktie diesbezüglich ein wichtiges Zeichen. In den vergangenen Handelstagen wurde der Wert jedoch von Gewinnmitnahmen erfasst. Was zunächst „schleichend“ begann, nahm nun Fahrt auf…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 08.06. zu Plug Power hieß es unter anderem „[…] Das Chartbild hat sich deutlich aufgehellt. Die 200-Tage-Linie wurde bullisch gekreuzt. Die Aktie konnte sich zudem von den 30 US-Dollar absetzen, muss nun allerdings diesem Vorstoß weitere Relevanz verleihen. Eine Ausdehnung der Bewegung auf 35,0 US-Dollar bzw. auf 37,5 US-Dollar wäre vor diesem Hintergrund eminent wichtig. Mit anderen Worten: Die Bodenbildung könnte vor ihrem Abschluss stehen. Um dieses Szenario weiter voranzutreiben, muss es nun zunächst über die 35 US-Dollar gehen. Gleichzeitig sollten sich Rücksetzer idealerweise oberhalb von 30,0 US-Dollar abspielen. Sollte es hingegen sogar unter die 24 US-Dollar gehen, muss eine Neubewertung der Lage erfolgen.“

Im gestrigen Dienstagshandel (15.06.) ging es dann zurück unter die 30,0 US-Dollar. Noch ist der Bruch der wichtigen Unterstützung nicht als signifikant einzustufen, doch Obacht ist nun allemal geboten. Die Bodenbildung befindet sich in einer wichtigen Phase. Wie reagiert die Aktie auf diesen Rückschlag?

Im besten Fall gelingt die sofortige Rückkehr über die Marke von 30,0 US-Dollar. Auf der Oberseite warten neben dem vorherigen Verlaufshoch von 34+ US-Dollar auch noch immer die Widerstände bei 35,0 US-Dollar und 37,5 US-Dollar. Zunächst muss es jedoch um Schadensbegrenzung gehen. Der Rücksetzer darf keine weitere Dynamik entwickeln. Die nächsten Tage werden daher eminent wichtig. Unter die 24 US-Dollar darf es nicht gehen. Das wäre ein weiterer, herber Rückschlag und würde eine Neubewertung der Lage erforderlich machen.

Kurzum. Noch ist Plug Power in Bezug auf einen erfolgreichen Abschluss der Bodenbildung nicht aus dem Rennen. Die nächsten Handelstage werden womöglich richtungsweisend. Die 30,0 US-Dollar müssen zügig zurückerobert werden. Gelichzeitig darf es nicht unter die 24 US-Dollar gehen.