BARCLAYS belässt LUFTHANSA AG auf 'Underweight'

Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Rishika Savjani

Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG

Aktieneinstufung neu: schlecht

Aktieneinstufung alt: schlecht

Kursziel neu: 8,50

Kursziel alt: 7,00

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



LONDON (dpa-AFX Analyser) - Barclays hat das Kursziel für Lufthansa von 7,00 auf 8,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Mit Beginn der Nachfrage-Erholung sei die deutsche Fluggesellschaft die erste in Europa gewesen, die sich klare mittelfristige Ziele gesetzt habe, schrieb Analystin Rishika Savjani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch wenn es wegen des frühen Zeitpunkts des Restrukturierungsprogramms Diskussionen rund um Umsetzungsrisiken geben dürfte, habe er die Ziele des Managements bereits in seine Schätzungen eingearbeitet. Zudem habe er seine Erwartungen an das laufende Jahr leicht hochgesetzt. Allerdings liegt das neue Kursziel immer noch ein gutes Stück unter dem aktuellen Kursniveau./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2021 / 17:51 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2021 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.