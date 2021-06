Lufthansa – Zurück zum „New Normal“

Mit einem Sparprogramm, das von niedrigeren Stückkosten, einem Personalabbau (26 000 Stellen seit Pandemieausbruch) und einer Flottenmodernisierung getragen wird, sollen zudem 3,5 Mrd. Euro bis 2024 eingespart werden (zu 2019). 50% davon bereits bis Jahresende. Flankiert wird die Strategie von einer Kapitalerhöhung, für deren Vorbereitung nun vier Banken mandatiert wurden. Die Kapitalerhöhung an sich ist keine Überraschung. Diese Option wurde auf der HV abgesegnet (max. 5,5 Mrd. Euro). Dass Spohr die Pläne so zeitnah anpackt, unterstreicht aber, wie dringend er sich aus der Staatsbeteiligung lösen will. Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds erwägt, sich ohne den Einsatz zusätzlicher Mittel („Opération blanche“) an einer potenziellen Kapitalerhöhung zu beteiligen. Der Bund würde also Bezugsrechte verkaufen und von dem Geld an der Kapitalerhöhung teilnehmen, was seinen Anteil auf unter 20% verwässern würde.

Auch die Schuldenlast könnte schneller beseitigt werden als gedacht. Bisher wurden von der Staatshilfe nur 2 Mrd. Euro in Anspruch genommen (50% davon getilgt). Eine Kapitalerhöhung im Volumen von 3 Mrd. Euro, diese Summe steht inoffiziell im Raum, gäbe Spielraum, um sich wieder „freizukaufen“. Einen konkreten Zeitplan nannte Spohr nicht, doch klar ist, er hat den Rauswurf des Bundes nun eingeleitet.



