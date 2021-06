Der Windpark Arcadis Ost 1 befindet sich in deutschen Hoheitsgewässern in der Ostsee, nordöstlich der Insel Rügen. Erstmalig setzt Parkwind bei diesem Projekt auf eine vollständig schwimmende Errichtung sowohl für Monopfahl-Fundamente als auch für die Windturbinen selbst. Das Projekt kommt damit vollständig ohne die sonst im Bereich der Offshore-Windenergie üblichen Errichterplattformen, die sogenannten Jack-up-Schiffe, aus. Die Bauphase beginnt 2022, Anfang 2023 soll der Windpark vollständig in den Betrieb gehen. Der auf See erzeugte erneuerbare Strom wird an das Übertragungsnetz von 50Hertz angeschlossen. Zukünftig wird Arcadis Ost 1 das Äquivalent des Strombedarfs von bis zu 290.000 Haushalten mit grüner Energie decken können.

Parkwind: Finanzierung für Offshore-Windpark Arcadis Ost 1 in deutschen Hoheitsgewässern abgeschlossen Leuven (ots) - Der belgische Offshore-Windentwickler Parkwind hat heute die Finanzierung für den 257-MW-Offshore-Windpark Arcadis Ost 1 abgeschlossen. Das Investitionsvolumen in Höhe von rund 570 Mio. Euro wurde von einer Gruppe institutioneller Kreditgeber aufgebracht: KBC Bank, Belfius Bank, Helaba, KfW IPEX-Bank, Rabobank, Société Générale, ING Bank, EKF Danmarks Eksportkredit und der Europäischen Investitionsbank.

Arcadis Ost 1 ist das erste internationale Projekt von Parkwind. Das Projekt erhielt im Rahmen der Offshore-Wind Ausschreibung 2018 einen Zuschlag und wurde im März dieses Jahres durch die Behörden in Mecklenburg-Vorpommern final genehmigt. Der erfolgreiche Abschluss der Finanzierung markiert einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung des Projektes. Ralf Bauer, Head of Corporate Finance von Parkwind, sagte: "Der Abschluss der Projektfinanzierung zeigt das Engagement, die Professionalität und die Erfahrung des Parkwind-Teams und seiner Berater. Wir sind stolz darauf, dass sich dies auch im Vertrauen unserer Finanzpartner widerspiegelt."



Eric Antoons, CEO von Parkwind, ergänzte: "Das Engagement der Finanzpartner bestärkt uns darin, den eingeschlagenen Weg im Bereich der Offshore-Windenergie auch international weiter zu verfolgen und weiterhin neue Märkte für Parkwind zu erschließen. Wir sind davon überzeugt, dass Offshore-Windenergie ein wesentlicher Pfeiler für den erfolgreichen Umstieg hin zu einer erneuerbaren Energieversorgung ist."



Manfred Dittmer, Country Manager Deutschland von Parkwind, fügte hinzu: "Arcadis Ost 1 tritt nun in die Ausführungsphase ein. Mit der Unterstützung unserer starken Partner, engagierten Behörden vor Ort und jetzt auch unseren Kreditgebern werden wir mit Arcadis Ost 1 einen Beitrag zum Gelingen der Energiewende in Deutschland leisten. In der Ostsee vor der Insel Rügen finden wir optimale Windbedingungen für den erfolgreichen Betrieb unseres Offshore-Windparks vor."