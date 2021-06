Core One Labs plant Aktienkonsolidierung zur Vorbereitung der Notierung seiner Stammaktien an der Nadaq

Vancouver (British Columbia, Kanada), 16. Juni 2021. Core One Labs Inc. (CSE: COOL, OTC: CLABF, Frankfurt: LD62 – WKN: A2P8K3) („Core One“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass das Unternehmen als Vorbereitung einer möglichen Notierung seiner Stammaktien am „Capital Market“ der NASDAQ Stock Market LLC (die „NASDAQ“ oder die „Börse“) eine Aktienkonsolidierung seines ausstehenden Stammaktienkapitals auf Basis von acht Aktien vor der Konsolidierung für eine Aktie nach der Konsolidierung (die „geplante Konsolidierung“) plant. Zum Datum dieser Pressemitteilung verfügte das Unternehmen über 114.600.611 ausgegebene und ausstehende Stammaktien. Der Ausübungspreis und die Anzahl der Stammaktien, die bei der Ausübung der ausstehenden Optionen und Warrants des Unternehmens ausgegeben werden können, würden nach dem Abschluss der geplanten Konsolidierung gemäß deren Bedingungen ebenfalls proportional angepasst werden.

Das Unternehmen strebt eine Notierung an der NASDAQ an, um sein Investorenprofil zu verbessern und den Wert für seine Aktionäre zu steigern. Das Unternehmen ist zurzeit durch die jüngste Übernahme von Ketamine Infusions Centers of Texas Inc. in den USA präsent und ist der Auffassung, dass eine Notierung an der NASDAQ dem Unternehmen ermöglichen wird, die Entwicklung des US-Geschäfts voranzutreiben, sowohl in puncto Gewinnung von institutionellen und privaten Investoren als auch in puncto mögliche F&Ü-Möglichkeiten, die die bestehenden Geschäftsbereiche des Unternehmens ergänzen, wobei der Schwerpunkt auf der Weiterentwicklung der sicheren medizinischen Anwendung von Psychedelika zur Behandlung psychischer und neurologischer Erkrankungen liegt.

Die Börsennotierung von Core One an der NASDAQ unterliegt einer Reihe behördlicher Anforderungen, einschließlich eines Aktienkurses von mindestens 3,00 US$. Die Registrierung der Stammaktien bei der SEC und die Feststellung der NASDAQ, dass Core One alle anwendbaren Notierungsanforderungen erfüllt hat. In Abhängigkeit einer Genehmigung für die Notierung werden die Stammaktien weiterhin an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Tickersymbol „COOL“ sowie in den USA an den OTC-Pink Sheets unter dem Tickersymbol „CLABF“ gehandelt werden.