Frauenfeindlichkeit im Internet - ein echtes Problem!

Sehr häufig kommt es im Internet und vor allem in den sozialen Medien zu sexistischen Beleidigungen und Kommentaren. Besonders davon sind Frauen betroffen, die sich für die Rechte von Frauen stark machen und dies im Internet veröffentlichen. Häufig finden sich sogar mehr Hasskommentare und Beleidigungen unter feministischen Posts als Zuspruch und positive Kommentare.

Deswegen ist es enorm wichtig, für die Beleidigungen und die Frauenfeindlichkeit im Internet Lösungen zu feinden, wie damit umgegangen werden kann und vor allem wie dagegen vorgegangen werden kann.

Wo liegt das Problem?

Die Frage stellt sich dabei, wo genau das Problem liegt. Liegt das Problem in der Anonymität des Internets, das Beleidigungen und Frauenfeindlichkeit für jeden anonym ermöglicht? Oder liegt das Problem in den Menschen selbst, die Hasskommentare und Beleidigungen im Internet veröffentlichen? Es dürfte eine Mischung aus beidem sein. Das ist darin begründet, dass es immer Menschen gibt, die menschenverachtend reden und denken und das Internet und die sozialen Medien sind lediglich das Ventil.

Durch die Anonymität wird es den misogynen Menschen erst möglich, ihren Hass frei raus zu veröffentlichen. Den Hass tragen sie demnach schon automatisch in sich und die Anonymität deckt sie. In der Realität würden die meisten dieser Menschen wahrscheinlich ihre Meinung nicht kundtun, doch im Netz ist dies viel einfacher und sie müssen keine Konsequenzen fürchten.

Wie lässt sich Frauenfeindlichkeit im Internet verhindern?

Eine Möglichkeit Frauenfeindlichkeit im Internet zu begegnen liegt in der Gleichstellung und in der gleichberechtigten Teilhabe von Frauen am Prozess der Digitalisierung. Von den Chancen, die sich in Wirtschaft und Gesellschaft durch die Digitalisierung ergeben, müssen Frauen ebenso profitieren wie Männer und genauso teilhaben wie Männer.