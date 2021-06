Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Buy

seit: 16.06.2021

Kursziel: EUR 9,20 (bislang EUR 8,80)

Kursziel auf Sicht von: 24 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Peter Hasler



Den Weg zum Pure Play vollendet



Der angekündigte Verkauf des defizitären Kerngeschäfts der herstellerunabhängigen Multi-Vendor-Garantieverlängerung hat für amalphi im laufenden Geschäftsjahr erhebliche Ertragseffekte zur Folge. Wir heben dementsprechend unser aus einem dreistufigen DCF-Entity-Modell abgeleitetes Kursziel auf EUR 9,20 von bislang EUR 8,80 an und bestätigen unser Buy- Rating für die Aktien der amalphi AG.



Gestern gab amalphi bekannt, dass das bisherige Kerngeschäft der herstellerunabhängigen Wartung und Reparatur (Third Party Maintenance, kurz TPM) von IT-Hardware für vorwiegend mittelständische Kunden an einen strategischen Investor, die Weiss IT Gruppe, verkauft wurde. Für diese ist das TPM-Geschäft der amalphi-Tochter service & more IT competence GmbH nach Unternehmensangaben eine synergiebringende Ergänzung des eigenen Kerngeschäfts im Bereich Managed Services.



Die Transaktion mit Wirkung zum 1. Juni 2021 wurde in Form eines Asset Deals vollzogen. Als Verkaufspreis wurde ein Gesamtbetrag von bis zu EUR 1,8 Mio. für die bislang defizitären Geschäftsaktivitäten der amalphi genannt. Transaktionstypisch dürfte sich dieser Betrag nach unseren Schätzungen auf zwei etwa gleich hohe Komponenten à EUR 0,9 Mio. verteilen: Einen Fixbetrag sowie eine variable Komponente, die amalphi jedoch nur im Fall des Erreichens definierter Ergebnisziele vereinnahmen können wird.

Da unter HGB der Kundenstamm oder vergleichbare selbstgeschaffene immaterielle Vermögenswerte nicht bilanziert werden dürfen und auch sonst keine Vermögensgegenstände i.e.S. verkauft werden, ist der Verkaufserlös von amalphi als reiner Buchgewinn zu betrachten, der zum Halbjahr 2021e ertragswirksam werden wird. Eliminieren wir überdies die für dieses Jahr erwarteten operativen Verluste, so erhöht sich unsere EBIT-Prognose 2021e auf EUR -2,5 Mio. von bislang EUR -3,6 Mio. Mögliche Milestone-Payments in den Geschäftsjahren 2022/23e in Höhe von, nach unseren Schätzungen, zusammen bis zu EUR 0,9 Mio. haben wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht in unseren Prognosen berücksichtigt, sondern betrachten diese bei tatsächlichem Erreichen als mögliches Upside-Potenzial für unsere Kurszielfindung.



Nach der ausschließlichen Ausrichtung des Unternehmens auf cloud-basierte Abrechnungssoftwaresysteme für den medizinischen Bereich wäre es aus unserer Sicht nur konsequent, wenn amalphi in einem finalen Transformationsschritt in medondo umfirmiert wird.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/22591.pdf



Kontakt für Rückfragen

Peter Thilo Hasler, CEFA

+49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553

peter-thilo.hasler@sphene-capital.de



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°