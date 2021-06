Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

IPO About You meistert Börsengang mit Bravour Der Online-Modehändler About You hat am Mittwoch einen erfolgreichen Börsengang hingelegt. Mit einem ersten Kurs von 25,60 Euro starteten die Papiere deutlich über ihrem Ausgabepreis von 23 Euro in den Handel. In der Spitze ging es bis auf 26,80 …