- Strompreis auf Rekordniveau; 5.000 kWh Strom kosten durchschnittlich 1.524

Euro

- Gaspreis steigt weiter - aufgrund der CO2-Abgabe keine Entlastung zu erwarten

- Heizöl aktuell 17 Prozent teurer als zu Beginn des Jahres



Die Preise für Strom, Gas und Heizöl sind im ersten Halbjahr 2021 gestiegen.1)

Der Strompreis hat aktuell einen Höchstwert erreicht - eine Familie mit einem

Jahresverbrauch von 5.000 kWh zahlt im Juni 2021 für Strom durchschnittlich

1.524 Euro. So viel wie nie zuvor im betrachteten Zeitraum seit 2007.





"Der Strompreis befindet sich seit Monaten auf Rekordniveau, daran ändert auchdie minimale Senkung der EEG-Umlage nichts" , sagt Steffen Suttner,Geschäftsführer Energie bei CHECK24. "Da auch die Preise an der Strombörsezuletzt deutlich gestiegen sind, sieht es nicht nach einer Entlastung fürVerbraucher*innen aus. Am einfachsten lassen sich hohe Stromkosten durch denWechsel zu einem günstigen Alternativanbieter senken."Im Juni kosten 5.000 kWh Strom im Schnitt der zehn günstigstenAlternativanbieter 1.399 Euro - 15 Prozent weniger als in der Grundversorgung(1.655 Euro). 161 Stromgrundversorger haben im ersten Halbjahr 2021 ihre Preiseerhöht, im Schnitt um 3,4 Prozent. Davon waren rund 2,7 Millionen Haushaltebetroffen.2)Gaspreis steigt weiter - aufgrund der CO2-Abgabe keine Entlastung zu erwartenAuch der Gaspreis ist im ersten Halbjahr 2021 weiter gestiegen. Im Juni zahlteine vierköpfige Familie (Jahresverbrauch: 20.000 kWh) im Schnitt 1.289 Euro. ImJanuar waren es noch 1.247 Euro.In der Grundversorgung hat der Gaspreis mit 1.515 Euro sogar den Höchstwerterreicht. Damit ist Gas bei den zehn günstigsten Alternativanbietern (1.110Euro) aktuell im Schnitt 27 Prozent günstiger als die örtliche Grundversorgung.440 Grundversorger haben ihre Preise seit Januar 2021 angehoben. DiePreissteigerungen in Höhe von durchschnittlich 6,5 Prozent betreffen rund 2,3Mio. Haushalte."Verbraucher*innen zahlen derzeit nicht zuletzt wegen der CO2-AbgabeRekordpreise für Gas" , sagt Steffen Suttner. "Ein Musterhaushalt mit 20.000 kWhGasverbrauch zahlt dieses Jahr durch die CO2-Abgabe 119 Euro mehr. Mittel- undlangfristig werden Gas und Heizöl also schon aufgrund der negativen Klimabilanznoch teurer."Heizöl aktuell 17 Prozent teurer als zu Beginn des JahresDie kurze Phase günstigen Heizöls ist vorbei - allein im ersten Halbjahr 2021ist Heizöl (2.000 Liter) bislang 17 Prozent teurer geworden. Seit demTiefststand im September 2020 (770 Euro) ist der Preis sogar um 65 Prozentgestiegen."Seit Jahresbeginn ist der Heizölpreis deutlich angestiegen und liegt aktuell 65Prozent über dem Preistief im September 2020" , sagt Steffen Suttner. "DieCO2-Abgabe macht sich auch für Verbraucher*innen, die mit Öl heizen, deutlichbemerkbar. Weil bei Heizöl mehr Emissionen anfallen als bei Gas, kommen aufVerbraucher*innen mit Ölheizung sogar zusätzliche Kosten in Höhe von 158 Eurozu."1)Aktuelle Preisverläufe von Strom, Gas und Heizöl unter: https://ots.de/p8jhjd2)Aktuelle Liste der Preisanpassungen Strom und Gas unter: https://ots.de/T5ZryA