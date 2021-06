Diese Unternehmen sind Innovations-Champions / Studie untersucht Innovationskraft der 7.000 größten Firmen Deutschlands Hamburg (ots) - Zahlreiche Patentanmeldungen, ein hohes Forschungs- und Entwicklungsbudget sowie der Einsatz neuester Technologien - das sind nur einige Faktoren, die innovative Unternehmen kennzeichnen. Firmen mit einer großen Innovationskraft stärken den Wirtschaftsstandort Deutschland, denn sie sichern langfristig Wachstum und Arbeitsplätze. Rund 1.000 Unternehmen aus mehr als 250 Branchen werden als Innovationsführer wahrgenommen und erhielten dafür eine Auszeichnung. Diese Ergebnisse liefert die Studie "Deutschlands innovativste Unternehmen" vom Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF). Dafür wurden rund zwölf Millionen Nennungen von Firmen im Internet identifiziert und analysiert.



Innovativ auch in Pandemie-Zeiten zeigen sich Firmen im Bereich der Medizintechnik. Der Göttinger Labor- und Pharmazulieferer Sartorius sticht als Branchensieger hervor. Sartorius treibt Innovationen durch Partnerschaften mit Universitäten, Start-ups oder Instituten wie dem NIIMBL (The National Institute for Innovation in Manufacturing Biopharmaceuticals) voran. Mit Geräten und Materialien unterstützt Sartorius weltweit Biotech-Wissenschaftler sowie -Ingenieure bei der Entwicklung und Herstellung von Medikamenten.