---------------------------------------------------------------------------

* Impffortschritte beschleunigen Konjunkturerholung



* Anstieg der Inflationsraten ist kein Dauerzustand



* 2021 noch keine geldpolitische Straffung zu erwarten

* Kapitalmarktumfeld bleibt positiv, Schwankungen nehmen zu

* Aktien, Anleihen mit Renditeaufschlag und Energierohstoffe sind Favoriten



Frankfurt am Main, 16. Juni 2021 - An den Kapitalmärkten wird zunehmend der Übergang in die "Nach-Corona-Zeit" eingepreist. Jens Wilhelm, im Vorstand von Union Investment zuständig für Portfoliomanagement und Immobilien, sieht daher weiter gute Chancen für Risikoanlagen wie Aktien. Gleichzeitig rechnet er nicht mit einer Fortsetzung der starken Anstiege der vergangenen Monate. "Künftig wird es an den Kapitalmärkten langsamer aufwärts gehen", fasst er zusammen. Anlegern rät Wilhelm zu einem aktiven Ansatz. "In der Post-Pandemie-Phase sind Taktik und Selektion gefragt."

Mit den Impferfolgen scheint das Ende der Corona-Pandemie in Sichtweite gerückt, zumindest in den größten Volkswirtschaften der Welt. "Eine spürbare Konjunkturbelebung ist absehbar", fasst Jens Wilhelm die Aussichten zusammen. Dabei erkennt er ein klares Muster: "Je besser das Infektionsgeschehen kontrolliert wird, umso kräftiger der Aufschwung. Konjunkturmotor ist meist zunächst die weniger pandemieanfällige Industrie, dann kommt der Dienstleistungssektor wieder auf die Beine. Danach folgt typischerweise eine Wachstumsberuhigung." Nach diesem Schema macht Wilhelm eine regionale Abfolge aus, bei der die Rolle der Konjunkturlokomotive um den Globus wandert. "Das wenig von Corona betroffene China ist zuerst aus dem Corona-Tal gekommen, jetzt sind die Vereinigten Staaten an der Reihe. Die US-Dynamik zieht die Weltwirtschaft mit", urteilt Wilhelm. Aufgrund der schnellen frühzyklischen Erholung dürfte das Brutto-Inlandsprodukt (BIP) in den USA schon im zweiten Quartal 2021 wieder auf Vorkrisenniveau liegen. Insgesamt erwartet er einen BIP-Zuwachs von 6,4 Prozent für 2021, gefolgt von 3,9 Prozent für 2022.