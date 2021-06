NICHT ZUR VERTEILUNG ODER FREIGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERTEILUNG ODER FREIGABE UNGESETZLICH WÄRE. ES GELTEN ANDERE EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HAFTUNGSAUSSCHLUSS AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

DGAP-News: ABOUT YOU Holding AG / Schlagwort(e): Börsengang ABOUT YOU Holding AG: ABOUT YOU feiert ersten Handelstag als börsennotiertes Unternehmen 16.06.2021 / 09:57 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





ABOUT YOU feiert ersten Handelstag als börsennotiertes Unternehmen

Hamburg, 16. Juni 2021 - Die ABOUT YOU Holding AG ("ABOUT YOU"), die am schnellsten wachsende digitale Modeplattform Europas, feiert heute die erfolgreiche Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse.

Tarek Müller, Mitgründer und Vorstandsmitglied Marketing & Brand: "Heute ist ein toller Tag für ABOUT YOU. Gemeinsam mit einigen der weltweit renommiertesten Marken und Unternehmen sind wir jetzt Teil der Börsenfamilie. Heute feiern wir das erfolgreiche Listing von ABOUT YOU, unser Fokus liegt aber schon jetzt voll und ganz auf der Zukunft: Wir freuen uns darauf, unsere fantastische Wachstumsgeschichte fortzusetzen und dabei auf dem Erfolg der letzten sieben Jahre weiter aufzubauen. Gemeinsam mit unserem Team, unseren Kunden und unseren Investoren schlagen wir ein neues, spannendes Kapitel in unserer Geschichte auf und werden weiter die digitale Transformation unserer Branche anführen."

Auf Grundlage des Ergebnisses einer Privatplatzierung, die zwischen dem 8. und dem 14. Juni in Vorbereitung der Börsennotierung zu einem Platzierungspreis von 23,00 € pro Aktie durchgeführt wurde, liegt die Marktkapitalisierung von ABOUT YOU bei 3,92 Mrd. €. Der erwartete Streubesitz neuer Aktionäre (abzüglich eigener Aktien) wird 21,0 % betragen, sofern die Greenshoe-Option vollumfänglich ausgeübt wird.

ABOUT YOU plant, den Großteil des Erlöses von rund €657 Millionen aus der Platzierung neuer Aktien für die internationale Skalierung des Angebots zu verwenden, um den Ausbau des Software-as-a Service-Geschäfts (SaaS) im Segment Technologie-, Medien- und Enabling (TME) zu beschleunigen. Darüber hinaus sollen die technische Infrastruktur und die Distributionszentren des Unternehmens gestärkt werden.