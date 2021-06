Marktkompass 15.720 DAX seitwärts | FED-Tag | VW | GM | DRAFTKINGS | CD PROJEKT

Was passiert heute an den Märkten? Welche Nachrichten bewegen die Kurse? Wer steht im Rampenlicht? Unser Börsen-Frühstück für Sie: Wir werfen heute früh einen Blick auf Neuigkeiten von VW und GM. Wir schauen auf eine Attacke von Shortseller Hindenburg auf den Sportwetten Anbieter DRAFTKINGS und wir beleuchten die Rückkehr eines wichtigen Blockbusters in den Playstation-Store.