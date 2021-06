Wien (ots) - VW will mit Österreichern nicht vergleichen - daher hilft der VSV

bei Klagen



Vom Vergleich im Rahmen der Musterfeststellungsklage hat VW im Frühjahr 2020

sämtliche ausländischen Kläger - darunter 1.100 aus Österreich und Südtirol -

ausgegrenzt. Für die Hälfte dieser Abgeblitzten brachte der

Verbraucherschutzverein (VSV) daraufhin individuelle Klagen gegen VW in

Deutschland ein - in Zusammenarbeit mit einem Prozessfinanzierer. Den ersten

Prozess hat ein Burgenländer nun beim Landgericht Braunschweig gewonnen.



"Das Urteil ist rechtskräftig. Für den zehn Jahre alten Passat wurde ein

Schadenersatz von 9.639,34 Euro erstritten, um rund 1.500 Euro über dem

Marktwert ", teilt VSV-Obmann Dr. Peter Kolba mit: "Wir gehen davon aus, dass

alle anderen Verfahren ebenfalls gewonnen werden, da die Sachverhalte weitgehend

gleich und das Gericht dasselbe sind".







Service: http://www.klagen-ohne-risiko.at/



"Der eigentliche Skandal aber ist, dass VW seinen Anwälten per Weisungangeordnet hat, mit Österreichern und Südtirolern keine Vergleiche zu schließen.Das wissen wir von unserem deutschen Vertrauensanwalt", kritisiert Dr. Kolba."Damit werden nicht-deutsche VW-Kunden ein zweites Mal ausgegrenzt."Zur Erinnerung: Nach dem wegweisenden Urteil des deutschen Bundesgerichtshofes(BGH) im Mai 2020, dass VW bei EA 189 Dieselautos "arglistig getäuscht" und"sittenwidrig geschädigt" hat und den Käufen Schadenersatz zusteht, hatte VWangekündigt, anhängigen Gerichtsverfahren in Deutschland bis Jahresende mitVergleichen zu beenden. Im Herbst gab es zwar vorübergehend auch fürÖsterreicher rund 20 Vergleiche, seitdem ist aber Stopp. Österreicher undSüdtiroler müssen die anhängigen Verfahren bis zum Ende durchkämpfen, währendihre deutschen Kollegen von VW rasche Vergleichsangebote erhalten. "Dabei sindes technisch haargenau dieselben Betrugsautos, die vor Platzen desDieselskandals im September 2015 verkauft wurden", empört sich Dr. Kolba überdie Ungleichbehandlung.Der VSV sammelt weiterhin Geschädigte, auch wenn eine dreijährigeVerjährungsfrist im schlechtestens Fall bereits abgelaufen sein könnte. Denn inÖsterreich gibt es - im Unterschied zu Deutschland - ein Unternehmensstrafrechtund gegen VW wird wegen Betruges ermittelt. Bei Betrug beträgt jedoch dieVerjährungsfrist 30 Jahre."Wir werden daher - mit Unterstützung von Prozessfinanzierern - auch auf denersten Blick verjährte Fälle gegen VW einklagen," kündigt Kolba an. "Geschädigtehaben kein Kostenrisiko, der Finanzierer bekommt eine Erfolgsprovision aus demErlös."Der BGH hat VW jedoch ein Schlupfloch eröffnet: Vom eingeklagten Kaufpreis musszwar eine Nutzungsentschädigung für gefahrene Kilometer abgezogen werden, aberdie Kunden bekommen keine Zinsen für die Zahlung des Kaufpreises. Je länger einVergleich oder Urteil dauert, desto weniger kommt für die Kunden dabei heraus."Wir wollen die Klagen möglichst rasch einbringen, denn ab der Klage bekommendie Kläger beim Prozess-Erfolg auch über 5% Zinsen über dem Basiszinssatzzugesprochen. Das ist derzeit eine Verzinsung, die man auf keinem Sparbucherreichen kann," verweist Kolba. "Wir raten daher allen VW-Geschädigten sichjedenfalls rasch beim VSV zu melden."Dass sich VW mit früheren Vorständen auf lächerlich geringe Schadenersatzbeträgegeeinigt und von seinen Versicherungen die dazu noch 270 Millionen Euro kassierthat, stößt beim VSV auf völliges Unverständnis."Es ist völlig absurd, dass VW intern davon ausgeht, dass leitende Mitarbeiterden Konzern geschädigt haben, in den Gerichtsverfahren gegen Käufer aber bisheute jeden Abgasbetrug leugnet. Ich setze darauf, dass sich die Gerichte vondiesem üblen Doppelspiel auch weiter nicht beeindrucken lassen und VWverurteilen werden", meint Kolba.Service: http://www.klagen-ohne-risiko.at/Pressekontakt:Dr. Peter Kolba, Obmann des VSV, +436602002437Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/131938/4942955OTS: Verbraucherschutzverein