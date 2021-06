Düsseldorf (ots) -



- Mit einem Anstieg der 5G-Verträge von etwa einer Million pro Tag ist der

Mobilfunkstandard auf dem Weg, die am schnellsten etablierte

Mobilfunkgeneration der Geschichte zu werden.

- China, Nordamerika und die Märkte des Golf-Kooperationsrats sind führend in

Sachen 5G-Verträge, während Europa einen eher langsamen Start hinlegt.

- Fredrik Jejdling, Executive Vice President und Head of Networks, Ericsson:

"Unternehmen und die Gesellschaft bereiten sich auf eine Welt nach der

Pandemie vor, in der die 5G-gestützte Digitalisierung eine entscheidende Rolle

spielen wird."



Die Prognose der 20. Ausgabe des Ericsson Mobility Reports unterstreicht die

Erwartung, dass 5G sich zur am schnellsten etablierten Mobilfunkgeneration

entwickeln wird. Die Autoren erwarten 3,5 Milliarden 5G-Verträge und eine

prognostizierte 5G-Bevölkerungsabdeckung von 60 Prozent bis Ende 2026. Das Tempo

der Einführung ist jedoch je nach Region sehr unterschiedlich.







Ericsson (NASDAQ: ERIC) prognostiziert, dass die Zahl der 5G-Mobilfunkverträgebis Ende 2021 die Zahl von 580 Millionen übersteigen wird, angetrieben vonschätzungsweise einer Million neuer 5G-Mobilfunkverträge pro Tag. Europa hatbisher einen langsameren Start hingelegt und liegt weiterhin deutlich hinterChina, den USA, Korea, Japan und den Märkten des Golf-Kooperationsrats (GCC)zurück, was das Tempo der 5G-Einführung angeht.Die im Report veröffentlichten Zahlen weisen den Status quo 2020 für- Nordostasien (inklusive China und Südkorea) mit neun Prozent,- Nordamerika (inklusive den USA) mit vier Prozent,- die Märkte des Golf-Kooperationsrats mit zwei Prozent und- Westeuropa mit nur einem Prozentaus.Die Ericsson-Experten prognostizieren zudem bis 2026- für Nordostasien 65 Prozent,- für Nordamerika 84 Prozent,- für die Märkte des Golf-Kooperationsrats 73 Prozent und- für Westeuropa 69 Prozentals Zielwerte.Auch wenn Nordostasien den Spitzenplatz 2026 in Sachen 5G-Vertragspenetrationräumen muss, bleibt die Region in absoluten Zahlen mit prognostizierten 1,4Milliarden 5G-Verträgen der größte Markt.Die Studie unterstreicht zudem, dass 5G die Marke von einer Milliarde Verträgezwei Jahre früher überschritten werden wird, als dies bei 4G/LTE der Fall war.Schlüsselfaktoren dafür sind Chinas früheres Engagement für 5G sowie die frühereVerfügbarkeit und zunehmende Erschwinglichkeit von kommerziellen 5G-Endgeräten.Mehr als 300 5G-Smartphone-Modelle wurden bereits angekündigt oder auf den Marktgebracht. Die Ericsson-Experten erwarten, dass sich diese kommerzielle