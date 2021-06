Teilnehmer-Rekord beim USU World Summit 2021

Über 1.100 Fach- und Führungskräfte informieren sich über Brennpunkt-Themen rund um IT Management & Customer Service

Möglingen, 16. Juni 2021. Digitale Lösungen für eine bessere Service-Welt standen im Fokus des diesjährigen USU World Summit vom 9.-10. Juni 2021. Insgesamt nutzten mehr als 1.100 Teilnehmer aus 18 Ländern die virtuelle Konferenz als Diskussions- und Informationsforum, um ihr Wissen über Trends, Use Cases, Lessons Learned oder Technologien für die Digitalisierung vielfältiger Service-Prozesse zu vertiefen. Wie sich Digitalisierung in mehr Wertschöpfung umsetzen lässt - darüber diskutierten Entrepreneure und Professionals u.a. von Boston Consulting Group, Capgemini, IBM, IKEA, Instagram oder T-Systems. Egal ob IT, Kundenservice, Marketing oder HR - alle Servicebereiche profitierten von 60 Stunden Expertenwissen, 50 hochkarätigen Referenten und 16 Live-Sessions und Diskussionsrunden. Für Interessierte stehen alle Vorträge und Sessions als Aufzeichnungen auf dem eigens dafür angelegten Video-Portal noch bis Ende Juni kostenfrei zur Verfügung. Hierfür ist eine Registrierung erforderlich.

Customer Centricity als Schlüssel

Wie Service-Organisationen die anspruchsvolle Kundengeneration von morgen mit einzigartigen, persönlichen und emotionalen Erlebnissen überraschen können, war Gegenstand einer Podiumsdiskussion mit hochkarätigen Experten/innen. Die von der Tech-Journalistin Katrin-Cécile Ziegler moderierte Diskussion thematisierte typische Erfolgskriterien für Customer Centricity, z.B. Social Selling, das einen Paradigmenwechsel hin zu einem strikt an den Kundenerwartungen orientierten Geschäftsmodell erfordert. Dazu gehört auch die Lieferschnelligkeit - beispielsweise wirbt der Online-Supermarkt Gorillas mit einem 10-Minuten-Lieferversprechen innerhalb der Stadt Berlin. Eine derartige Kundenorientierung setzt ein perfektes Zusammenspiel zwischen Organisation, Mensch und Technologie voraus. Letztere basiert zunehmend auf Künstlicher Intelligenz, zum Beispiel Chatbots, die wie ein Butler oder der Tante-Emma-Laden der fünfziger Jahre erstklassige personalisierte Services bieten können. Ein weiterer Aspekt ist das Thema Cybersecurity, das aufgrund des engmaschigen Daten-Ökosystems zwischen Unternehmen, Kunden und Kundenkunden mit Customer Centricity weitaus mehr als den Anfangsbuchstaben gemeinsam hat.