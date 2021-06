DGAP-Media / 16.06.2021 / 10:00

Nachhaltige Geldanlagen sind eine Win-Win Situation für Umwelt und Anleger. Das Ökosystem profitiert von Investments in umweltfreundliche Unternehmen und der Anleger profitiert von hohen Renditen.



Naturkautschuk gehört zu den am relevantesten nachwachsenden Rohstoffen auf der Welt. Um einer Knappheit dieser Ressource entgegenzusteuern und die qualitativ hochwertigen Erzeugnisse des Kautschukbaums (Kautschuk und Holz) anbieten zu können, arbeitet TIMBERFARM seit 2012 mit diesen nachhaltigen Rohstoffen und steht dafür, sie zu produzieren, zu verarbeiten und letztlich damit zu handeln. TIMBERFARM ist eine Kautschuk- und Investment Management Gruppe, die auf die Herstellung von Naturkautschuk und Kautschukholz in Panama spezialisiert ist. Der Vorteil bei der dieser Naturkautschukwirtschaft ist, dass TIMBERFARM institutionelle und private Anleger die Möglichkeit bietet, sich an dem nachhaltigen und lukrativen Geschäft zu beteiligen und sich langfristig hohe Renditen zu sichern.



Aufgrund des großen Bedarfs an den Naturprodukten des Kautschukbaums beschäftigen sich Agrar- und Forstwissenschaftler seit Jahrzehnten damit die Entwicklung des Baums und den Plantagen zu optmieren. Neben der Robustheit, die weiterentwickelt wird, sollen die Bäumer kräftiger werden, damit mehr Latex geerntet werden und später mehr Holz für die Weiterverarbeitung entstehen kann. Die Umtriebszeit von circa 15 Jahren verspricht eine regelmäßige Holzerträge sowie tägliche Latexproduktion.



Der Kautschukbaum wächst in diesen Tagen meistens in Plantagen. Zu den relevantesten Gebieten gehören Südostasien, Lateinamerika, China und Westafrika. TIMBERFARM bewirtschaftet erfolgreich Kautschukplantagen in Panama, ein Land, welches ideale Voraussetzungen (Regen, Durchschnittstemperatur, Lage, Bodenbeschaffenheit) für den Kautschukbaum bietet.



TIMBERFARM bietet Kautschukbaumbestände oder komplette Kautschukplantagen als Anlagemöglichkeit in Sachwerte an. Dadurch hat man die Möglichkeit, nachhaltig zu investieren und hohe Renditen zu generieren.



