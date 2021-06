Kann die SAP-Aktie in den nächsten Wochen ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Nachdem die SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600) im April 2021 die seit einigen Monaten bestehende Handelsspanne zwischen 100 bis 110 Euro nach oben hin verlassen konnte, legte sie bis zum 22.4.21 auf bis zu 121 Euro zu und trat danach wieder in eine Seitwärtsbewegung innerhalb von 112 bis 120 Euro ein. Nachdem die Aktie am 16.6.21 mit 121,08 Euro den höchsten Stand im Jahr 2021 erreichen konnte, setzten die unter den Erwartungen liegenden Zahlen von Oracle die SAP-Aktie unter Druck.

Nach einer Investorenkonferenz und der Bestätigung der Ziele für das laufende Jahr bekräftigten Experten in den neuesten Analysen mit Kurszielen von bis zu 141 Euro (Baader Bank) ihre Kaufempfehlungen für die SAP-Aktie. Wer die aktuelle Schwäche der SAP-Aktie als kurzfristige Reaktion ansieht und der Aktie in den nächsten Wochen eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung auf zumindest 125 Euro zutraut, könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte ins Auge fassen.