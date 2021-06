Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

UBS belässt PHILIPS NV auf 'Buy' Die UBS hat Philips nach dem Rückruf von Beatmungsgeräten und der daher erfolgten Verdoppelungen seiner Rückstellungen in diesem Bereich auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Analyst Matthew Taylor verwies in einer am Mittwoch …