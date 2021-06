WARBURG RESEARCH belässt HYPOPORT AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat die Einstufung für Hypoport auf "Buy" mit einem Kursziel von 535 Euro belassen. Die Investitionen des Finanzdienstleisters in dessen Wachstum setzten sich fort, schrieb Analyst Marius Fuhrberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die damit einher gehenden Perspektiven seien aber immer noch gut./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2021 / 14:00 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





