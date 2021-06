Postbank Wohnatlas 2021 / Wo Immobilienkäufer die besten Bedingungen finden (FOTO)

Bonn (ots) -



- Investitionschancen-Index zeigt vielversprechende Regionen in Deutschland - Expert*innen analysieren Indikatoren für den Immobilienkauf auf Kreisebene

Vielerorts steigen die Preise für Wohneigentum rasant - allerdings nicht überall gleichermaßen. Folglich lohnt es sich für Immobilienkäufer*innen, einen genaueren Blick auf die einzelnen Regionen zu werfen. Gute Voraussetzungen für ein Investment sind moderate Preise und die Aussicht auf Wertsteigerungen. In welchen Regionen finden Kaufinteressierte das noch? Antworten gibt der Investitionschancen-Index, der von Expert*innen des Hamburgischen WeltWirtschaftsInstituts (HWWI) für den Postbank Wohnatlas berechnet wird. Besonders günstige Bedingungen für Immobilieninvestments weist der Index in diesem Jahr für 16 von 401 Landkreisen und kreisfreien Städten auf. In 30 weiteren Regionen sind die Voraussetzungen zumindest sehr vielversprechend.