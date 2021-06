WARBURG RESEARCH belässt Evotec auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Warburg Research hat die Einstufung für Evotec nach einer Investorenkonferenz der Investmentbank auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Wirkstoffforscher sei auf einem guten Weg, schrieb Analyst Christian Ehmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Nachrichtenfluss dürfte erfreulich bleiben./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2021 / 14:00 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben