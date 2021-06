Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

AKTIE IM FOKUS Kurs von Heidelberg Pharma steckt Kapitalerhöhung weg Mit in der Spitze 7,3 Euro haben am Mittwoch die Aktien von Heidelberg Pharma wieder das Kursniveau von Anfang Mai zurückerobert. Am späten Vormittag gewannen sie etwas darunter noch 5,2 Prozent. Die am Vorabend nach Börsenschluss gemeldete …