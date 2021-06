Voith Group mit robuster Entwicklung und deutlich wachsendem Auftragseingang im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2020/21

Heidenheim (ots) -



- Konzernumsatz währungsbereinigt leicht über Vorjahr

- Deutlich wachsender Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahresniveau, höchster

Auftragsbestand seit neun Jahren

- Alle drei Sparten des Kerngeschäfts mit deutlich schwarzen Zahlen, EBIT

konzernweit trotz negativer Einflüsse durch die Pandemie gesteigert

- Bestätigung und leichte Anhebung des Ausblicks für das zweite Halbjahr des

Geschäftsjahres 2020/21



Der Voith-Konzern hat sich in den ersten sechs Monaten (Oktober 2020 bis Ende

März 2021) des laufenden Geschäftsjahres 2020/2021 in einem sehr

herausfordernden Marktumfeld, auch bedingt durch die negativen Effekte der

COVID-19-Pandemie, weiterhin robust entwickelt. Die Voith Group konnte in diesem

Zeitraum in allen drei Sparten des Kerngeschäfts schwarze Zahlen schreiben und

das konzernweite EBIT steigern. Darüber hinaus war ein deutlich wachsender

Auftragseingang bei allen Konzernbereichen zu verzeichnen.







Vorjahreszeitraums (2,08 Milliarden Euro). Währungsbereinigt ergab sich eine

Steigerung von 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Auftragseingang erreichte

mit 2,63 Milliarden Euro einen um 21 Prozent höheren Wert im Vergleich zum

Vorjahr (2,17 Milliarden Euro); der Auftragsbestand lag zum Stichtag 31. März

mit 6,06 Milliarden Euro spürbar über dem bereits hohen Vorjahresstand (5,58

Milliarden Euro) und damit auf dem höchsten Level der letzten neun Jahre. Sein

operatives Ergebnis konnte Voith im ersten Halbjahr weiter leicht steigern. Das

EBIT erhöhte sich um 4 Prozent auf 82 Millionen Euro, was aufgrund der weiterhin

spürbaren negativen Einflüsse durch die COVID-19-Pandemie sehr positiv zu werten

ist. Der Jahresüberschuss bewegte sich trotz schwierigem Marktumfeld im

positiven Bereich.



"Der Voith-Konzern ist weiterhin in einer operativen und finanziell sehr

robusten Verfassung, trotz deutlich spürbarer Negativeffekte durch die

COVID-19-Pandemie. Im letztjährigen Vergleichszeitraum hat die Coronakrise unser

Ergebnis lediglich über zwei Monate hinweg belastet, während wir im laufenden

Geschäftsjahr die vollen sechs Monate unter dem Einfluss der Krise standen. Umso

zufriedener können wir mit unserer derzeitigen Geschäftsentwicklung sein. Unsere

breite sektorale und geographische Aufstellung hat sich während der Krise

ausgezahlt und wir sind zuversichtlich, dass Voith langfristig den

eingeschlagenen Kurs des nachhaltig profitablen Wachstums fortsetzen wird",



