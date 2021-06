Inca One für den Handel am OTCQB zugelassen

Vancouver, BC, Kanada – 16. Juni 2021 – INCA ONE GOLD CORP. (TSXV:INCA) (OTCQB:INCAF) (FWB:SU92) (“Inca One” oder das “Unternehmen”), ein Goldproduzent, der zwei vollständig genehmigte Mineralverarbeitungsanlagen in Peru betreibt, gibt bekannt, dass seine Stammaktien für den Handel am OTCQB Venture Market (der “OTCQB”), einer US-Handelsplattform die von der OTC Markets Group, Inc. in New York betrieben wird, zugelassen wurden. Das Unternehmen wird am OTCQB unter dem Symbol "INCAF" gehandelt werden. Die Stammaktien des Unternehmens werden außerdem weiterhin an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol "INCA" gehandelt.

“Das Uplisting unserer US-Notierung an den OTCQB ist ein wichtiger Schritt für die langfristige Strategie des Unternehmens, die Stammaktien von Inca One einem größeren Publikum bekannt zu machen und unsere Sichtbarkeit zu vergrößern”, sagte Edward Kelly, President und CEO von Inca One Gold Corp. "Wir sind uns sicher, dass der Handel am OTCQB uns dabei helfen wird, unsere Liquidität zu steigern, indem unsere aktuellen und zukünftigen US-amerikanischen Investoren eine geeignete Handelsplattform bekommen, die eine flüssige und transparente Handelserfahrung bietet. Außerdem wird unsere Investorenbasis vergrößert."

Der OTCQB ist der führende Marktplatz für US-amerikanische und internationale Unternehmen in der Früh- und Entwicklungsphase, die ihren US-Anlegern eine qualitativ hochwertige Handels- und Informationserfahrung bieten möchten. Die teilnehmenden Unternehmen müssen hohe Finanzstandards erfüllen, unter anderem müssen sie in ihrer Berichterstattung auf dem neuesten Stand sein, einer Best-Practice-Corporate-Governance folgen, die Einhaltung der US-Wertpapiergesetze nachweisen, die professionelle Einführung eines Drittsponsors haben und einen jährlichen Überprüfungs- und Managementzertifizierungsprozess durchlaufen. Der OTCQB wird von der Securities and Exchange Commission als etablierter öffentlicher Markt anerkannt, der öffentliche Informationen für Analyse, Bewertung und Handel von Wertpapieren bereitstellt. Investoren finden aktuelle Finanzberichte des Unternehmens und Level-2-Notierungen in Echtzeit unter www.otcmarkets.com .