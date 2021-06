Foto: finanzbusiness Deutsche Bank baut ihre Anti-Geldwäsche-Einheit um Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 23 | 0 | 0 16.06.2021, 11:49 | In einem Brief an die Mitarbeiter skizziert Vorstandsmitglied Stefan Simon den Weg: Weniger interne Komitees und mehr Entscheidungsspielraum für die Manager. Gleichzeitig meldet die Bank eine Reihe intern und extern rekrutierter Führungskräfte, die neue Aufgaben übernehmen.

