ClimatePartner arriva in Italia

Sotto la guida di Giorgio Bertolini, Sales Manager Italia di ClimatePartner,verrà aperto l'ufficio di Milano e creato il team che supporterà le aziendeItaliane nel divenire player attivi nella lotta al cambiamento climatico.Bertolini ha diversi anni di esperienza in aziende del settore digitale edalimentare, dove è stato responsabile delle vendite, sviluppo del prodotto ebusiness development.Le aziende italiane potranno dunque rivolgersi a ClimatePartner, un partneraffidabile, con oltre 15 anni di esperienza e una gamma di servizi completa inambito di climate change.Giorgio Bertolini: "Le emissioni pro capite in Italia sono attualmente di circa7,3t di CO2, assai superiore rispetto alle 2t che teoricamente ognuno di noiavrebbe a disposizione. Grazie alle soluzioni innovative di ClimatePartner, leaziende in Italia saranno in grado di offrire prodotti con il marchioriconosciuto a livello internazionale "carbon neutral", comunicare il proprioimpegno in maniera trasparente a tutti gli stakeholders e contribuireconcretamente alla lotta al cambiamento climatico."Oltre alla sede in Italia, quest'anno sono previste altre aperture di filialiinternazionali: Francia, Svezia, Spagna e Stati Uniti. ClimatePartner oltre allasede di Monaco di Baviera ha già uffici internazionali in Austria, Svizzera,Regno Unito e Paesi Bassi.ClimatePartner Italia è alla ricerca di talenti appassionati dei temi legatialla lotta al cambiamento climatico che vogliano unirsi al team italiano. Leposizioni aperte possono essere trovate suhttps://www.climatepartner.com/en/careers .Il team ClimatePartner in Italia può essere contattato all'indirizzomailto:italy@climatepartner.com .ClimatePartner è un pioniere e leader dell'innovazione nella protezione delclima per le aziende. ClimatePartner sviluppa soluzioni per bilanciare ecompensare le emissioni di CO2 al fine di rendere le aziende, i loro prodotti eservizi neutrali per il clima. La soluzione IT associata è certificata daTÜV-Austria.ClimatePartner offre un ampio portafoglio di progetti di protezione del climariconosciuti in collaborazione con una rete mondiale di partner. L'azienda èstata fondata nel 2006 a Monaco / Germania e oggi ha oltre 200 dipendenti e piùdi 3.000 clienti.Contatto:ClimatePartnerDieter NiewierraCommunications+49 89 2190974-83mailto:d.niewierra@climatepartner.comUlteriori informazioni: http://presseportal.de/pm/78717/4943124OTS: ClimatePartner GmbH