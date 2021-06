PALMERS startet mit einer neuen Bademoden-Kollektion in den Sommer 2021

Wien (ots) - Die aktuelle Swimwear-Kollektion des Wäschemarktführers PALMERS

überzeugt mit trendigen Modellen, zeitlosen Designs, vielfältigen Mustern,

Schnitten und Passformen.



Die Badesaison 2021 ist eröffnet - und damit auch die Suche nach einem

passenden, modischen Begleiter für den Pool, das Freibad oder den Strand. Das

heimische Traditionswäscheunternehmen PALMERS präsentiert auch heuer wieder eine

umfangreiche Bademoden-Kollektion, die keine Wünsche offen lässt. Dazu erklärt

Eva Renk-Klenkhart, Head of Product bei PALMERS: "In einer Welt, die passt, ist

jede Figur eine Bikinifigur. Unsere aktuelle Bademoden-Kollektion zelebriert die

Träger*innen in all ihrer Vielfalt und hält mit vielen unterschiedlichen

Designs, Größen, Schnitten und Passformen garantiert für jede PALMERS-Kundin und

jeden PALMERS-Kunden das passende Lieblingsteil für den Sommer bereit."

Erhältlich ist die aktuelle Bademode-Linie aktuell in mehr als 300

PALMERS-Filialen sowie im PALMERS-Onlineshop (https://www.palmers-shop.com/) .









Die neue Swimwear-Kollektion entführt PALMERS-Kund*innen modisch in weite Ferne.

Zahlreiche Drucke und Farben sind von der Natur, exotischen Landschaften und den

schillernden Tönen des Meeres inspiriert, wie PALMERS-Produktchefin

Renk-Klenkhart erklärt: "Während die Serie 'Talulah Blues' mit einem modernen

Muschelprint auf sich aufmerksam macht, geht die Reise mit den

Pailetten-bestickten 'Mauritius Glitz'-Bikinis auf eine der luxuriösesten

Destinationen im Indischen Ozean." Ein absolutes Highlight der Kollektion ist

zudem die Linie "San Andres Floral", die mit einem unverwechselbaren Blumenprint

überzeugt. All jene, die von der legendären Copacabana träumen, haben bei

PALMERS die Möglichkeit, die Reise nach Brasilien zumindest modisch anzutreten.

Die Serie "Copacabana Jacquard" umfasst zwei Bikini-Oberteile und zwei

Bikini-Unterteile mit einem lieblichen Blütenmotiv in sanftem Gelb, verspielten

Accessoires und herausnehmbaren Paddings.



Trend 2: Modern Mariner



All jene, die es lieber zeitlos und minimalistisch mögen, werden ihre Freude an

dem immer wiederkehrenden Marine-Trend haben. Ein Traum in Blau ist etwa die

Serie "Biarritz Basics", die neben einem eleganten Badeanzug mit abnehmbaren

Trägern auch zwei Bikini-Tops und zwei Bikini-Unterteile mit hochwertigen,

goldenen Accessoires umfasst. Nicht minder elegant ist die aus zwei Bikinis und

einem Einteiler bestehende Linie "Corfu Stripe", mit der die Trägerinnen auch

abseits der malerischen Strände von Griechenland garantiert eine gute Figur

machen. "Auch die Herren-Bademode steht im Sommer 2021 ganz im Zeichen des



