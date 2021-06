Die Unterstützung durch die Europäische Weltraumorganisation ESA beschleunigt die Produktentwicklung bei LiveEO und stärkt die führende Marktposition des Unternehmens

LiveEO is monitoring overhead lines for exposure to vegetation using satellite data. (Photo: Business Wire)

Demonstrationsprojekte beim Business Applications Programm der ESA müssen ein klares Potenzial aufzeigen, damit sie in der dem Projekt folgenden Phase auf nachhaltige Weise weitergeführt werden können. Um eine finanzielle Förderung zu erhalten, müssen die eingereichten Projekte die Voraussetzung erfüllen, dass sie die Anwender und deren Beiträge einbinden und Ressourcen aus der Raumfahrttechnologie integrieren.

Das Projekt SIM (Space-Enabled Full-Stack Solution for Infrastructure Monitoring) von LiveEO erfüllte diese Anforderungen: Unter Nutzung von Satellitendaten wurde eine Plattform zur Infrastrukturüberwachung entwickelt, und zwar in engem Dialog mit Netzbetreibern in den USA und Europa aus den vertikalen Branchen Strom, Pipelines und Schiene. Die im Rahmen des Projekts entwickelte Lösung repräsentiert eindrücklich die heute auf dem Markt erhältlichen Kernprodukte von LiveEO.

Bereits seit dem Auftakt der Implementierung hat die Überwachungslösung von LiveEO für Unternehmen innerhalb und außerhalb des Projektumfangs Mehrwert generiert. Die Lösung, die eine Vegetationsanalyse zur Erkennung von Gefahren durch Bäume für Stromfreileitungen und Eisenbahngleise sowie die Erfassung von Bodenbewegungen und Aktivitäten Dritter in der Nähe von Pipelines bietet, wurde bei Kunden in aller Welt in Betrieb genommen.

„Es steht außer Frage: LiveEO würde ohne das ESA Business Applications Programm nicht die derzeitige marktführende Position einnehmen“, so Sven Przywarra, Mitbegründer von LiveEO. „Abgesehen von den Finanzmitteln, die es uns ermöglichten, unser Ingenieurteam stark aufzustocken, war der Zugang zum Netzwerk von ESA für unser Unternehmen von unschätzbarem Wert. Wir sind sehr dankbar, dass wir die Chance erhalten haben, unter Beweis zu stellen, wie unser Produkt das Leben der Menschen mit Hilfe der Weltraumtechnologie verbessern kann.“

„LiveEO hat im Rahmen des ESA-Projekts einen wirklich erstaunlichen Weg zurückgelegt. Das Unternehmen hat sich von einem kleinen Start-up zu einem etablierten Akteur mit einem überzeugenden Serviceangebot entwickelt und ist hervorragend positioniert, um den Markt zu erschließen. Dies ist das Ergebnis der technischen und geschäftlichen Innovationsfähigkeit sowie des durch und durch kundenorientierten Konzepts von LiveEO. Es hat mir viel Freude bereitet, LiveEO zu unterstützen, und ich freue mich auf die weiteren Entwicklungen“, so Davide Coppola, Projektmanager von ESA Space Solutions.

Über LiveEO

LiveEO ermöglicht es Unternehmenskunden, beginnend im Infrastrukturbereich, die Erdbeobachtung zu nutzen. Mithilfe von Satellitentechnologie überwacht LiveEO umfangreiche Infrastrukturnetze in aller Welt und ermöglicht es dadurch den Netzbetreibern, durch die Erkennung externer Gefahren und Bedrohungen Betriebskosten einzusparen. Mithilfe von KI erstellt das Startup-Unternehmen Übersichtspläne, die sich über Tausende Kilometer erstrecken. Diese können per PC- und Mobil-App als Basis für Management-Entscheidungen sowie als Informationsquelle für die Mitarbeiter vor Ort eingesetzt werden. Das Ziel von LiveEO ist es, bis zum Jahr 2025 alle größeren Infrastrukturnetze zu überwachen. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin beschäftigt 50 Mitarbeitende.

