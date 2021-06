Start-up-Unternehmen "Global Climate" erhält begehrten B.A.U.M. | Umwelt- und Nachhaltigkeitspreis 2021 (FOTO)

Hamburg, München (ots) - Münchener Start Up hat einzigartige Software-Innovation

für den Klimaschutz entwickelt



Nachhaltiges und umweltbewusstes Handeln ist für Unternehmen zu einem

bedeutenden Wirtschaftsfaktor geworden. Hierfür hat das Münchener Start-up

Global Climate eine einzigartige Software entwickelt, mit der umweltschädliche

Emissionen ermittelt und eine individuelle, transparente und vor allem

"realistische" CO2-Bilanz des jeweiligen Unternehmens erstellt werden kann. Das

Start-up wird hierfür mit dem begehrten B.A.U.M. | Umwelt- und

Nachhaltigkeitspreis 2021 belohnt.



Mit der Software ermöglicht Global Climate jedem Unternehmen auf bürokratiearme,

einfache und vor allem transparente Art seinen ökologischen Fußabdruck in

Echtzeit zu bestimmen. Darüber hinaus können erstmals im Tagesgeschäft die

richtigen Weichen gestellt werden, um nachhaltiges Wirtschaften in alltägliche

Unternehmensentscheidungen einzubeziehen.





Die erst seit eineinhalb Jahren bestehende Global Climate wird am 23. Septemberden renommierten B.A.U.M. | Umwelt- und Nachhaltigkeitspreis in der KategorieDigitalisierung erhalten. " Dieser pragmatische Ansatz hat unsere Jury komplettüberzeugt. Denn diese Innovation hilft Unternehmen in einfacher Weise ihrerealen Emissionsquellen zu erkennen und sinnvolle Maßnahmen einzuleiten ." ,erläutert Yvonne Zwick, Vorsitzende von B.A.U.M., den Grund für dieAuszeichnung.Der Preis wurde 1993 ins Leben gerufen, um vor allem "Vorbilder" im Umwelt- undNachhaltigkeitsmanagement anzuerkennen. " Der Umweltpreis ist eine tolleAnerkennung für unsere Arbeit. ", so Altan Günsoy, Gründer der Global Climate,und selbst Steuerberater.Warum ist die Software so innovativ?An der Software selbst haben das aus Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern,IT-Experten und Nachhaltigkeitsmanagern bestehende Netzwerk der Global Climatefast zwei Jahre mit Hochdruck gearbeitet. Durch den Einsatz der Software wirdUnternehmen die Möglichkeit gegeben, Emissionen in Echtzeit zu identifizieren.Sie liefert zudem eine vollständige C02-Bilanz. Darüber hinaus entspricht die,im Rechnungswesen einfach zu integrierende, Software den internationalenBilanzierungsrichtlinien. Die Software selbst überzeugt in der Anwendung. Sowird der CO2-Ausstoß aus den Finanzdaten des jeweiligen Unternehmens berechnetund speist sich so aus den "echten" Verursachern. Das automatisiert imHintergrund laufende Programm erfasst die gesamte Ablauforganisation bis hin zurÜberwachung und Konsolidierung weltweiter Lieferketten. Geprüft wurde dieDatenbank des Programms, und damit die Messresultate selbst, vom "Institut fürIndustrial Ecology" der Hochschule Pforzheim. Nach Aussage der im BereichNachhaltigkeit forschenden Wissenschaftler führt sie zu reellen Ergebnissen.Worin liegt die Bedeutung der Software?Dass Klimaschutz zu einem immer wichtiger werdenden Erfolgsfaktor fürUnternehmen wird, zeigen diverse Studien. Sie belegen auch, dass Investitionenin Umweltschutzmaßnahmen schon nach kurzer Zeit zusätzliche Unternehmenserträgegenerieren können und helfen, das Image von Produkten bei den immerumweltbewusster denkenden Endkundinnen und -kunden zu verbessern.Die besondere Relevanz der Software ist auch vor dem Hintergrund der sichgesetzlich verschärfenden Offenlegung von Emissionen und daraus resultierendenKlimaschutzmaßnahmen einzuordnen. So ist neben den Bestimmungen desKlimaschutzplans der Bundesregierung mit seiner CO2-Reduktion und des schongeltenden Nachhaltigkeitsberichts für kapitalmarktorientierte Unternehmen einezusätzliche Berichterstattungspflicht in Vorbereitung. Ein Klimarisikoberichtsoll zukünftig Kunden, Geschäftspartner, Kreditgeber und Anleger darüberinformieren, wie ein Unternehmen klimabezogene Risiken identifiziert, beurteiltund steuert. " Je früher sich ein Unternehmen mit der detaillierten Erfassungund Offenlegung von Treibhausgasen beschäftigt, umso schneller entwickelt sichauch die Sachkenntnis im Umgang mit dieser Materie. Mit unserer Software wollenwir helfen, dass Unternehmen schon jetzt fit für die Zukunft sind." , beschreibtGünsoy den Innovationscharakter des Programms.Praxistest bereits bestanden!Das erprobte Programm ist bereits bei einigen Unternehmen im Einsatz, vieleweitere bereiten derzeit die Anwendung vor und sind begeistert von der einfachenImplementierung und Handhabung. Durch die Kooperation mit dem SAP Gold PartnerHPC Aktiengesellschaft konnte zudem eine Schnittstelle programmiert werden, umdie Software vollständig in SAP zu integrieren. Zahlreiche renommierteUnternehmen führen aktuell auch Gespräche mit dem Münchener Start-up über deninternationalen Einsatz der Klimaschutz-Software.Pressekontakt:Pressekontakt Global Climate: Sabine Günsoy, Kontakt@global-climate.de,089-693115100Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/156561/4943182OTS: Global Climate GmbH