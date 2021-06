Berlin (ots) - CEO von Versicherungskonzern fordert mehr Vielfalt inFührungsgremien / Vorstandsteams von Vonovia, Software AG und Ratepay zeigen dieVorteile von mehr Diversität an der UnternehmensspitzeAllianz-Boss Oliver Bäte hat eingeräumt, dass auch er lange gebraucht habe, umden Sinn einer gezielten Frauenförderung in Unternehmen zu verstehen. "Ich kannIhnen sagen, dass das auch für mich ein langer Prozess war. Ich musste viellernen: die Kommunikationsmechanismen zwischen Männern und Frauen, dieunbewussten, diskriminierenden Entscheidungsprozesse, dass man zuhören muss undZeit braucht", sagte Bäte in einem Interview mit dem Wirtschaftsmagazin Capital(Ausgabe 07/2021; EVT 17. Juni 2021). Auch bei der Allianz habe es "hartnäckigeBeharrungskräfte bei vielen Vorgesetzten" gegeben, "die dachten, dass doch allesgut läuft und sich so schnell nichts ändern müsse", sagte Bäte weiter.