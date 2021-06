---------------------------------------------------------------------------

Brockhaus Capital Management unterzeichnet Kaufvertrag für Mehrheitsbeteiligung an der Bikeleasing-Gruppe



- Führende, digitale B2B Leasingplattform für "green assets"

- Stark wachsende Kundenbasis mit aktuell rund 25.000 B2B-Kunden und rund 1,2 Mio. dahinterstehenden Mitarbeitern



- BCM hebt die Prognose für das Geschäftsjahr 2021 deutlich an

Vellmar / Frankfurt am Main, 16. Juni 2021. Die Brockhaus Capital Management AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42, "BCM"), eine langfristig orientierte Technologiegruppe mit Fokus auf Akquisitionen von margen- und wachstumsstarken Technologie- und Innovations-Champions im deutschen Mittelstand, hat am 16. Juni 2021 den Kaufvertrag für eine Mehrheitsbeteiligung an der Bikeleasing-Service GmbH & Co. KG (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen "BLS") unterzeichnet. BLS ist eine führende digitale B2B Plattform zur hochautomatisierten Vermittlung und dem Management von Dienstrad-Leasingverträgen. Für BCM ist dies die dritte Mehrheitsbeteiligung nach dem Erwerb des Sensorik-Spezialisten Palas sowie des IT-Security-Spezialisten IHSE.



Die im Jahr 2015 gegründete BLS (www.bikeleasing.de) ist eine führende digitale B2B-Plattform für "green assets". Über ihre Plattform ermöglicht BLS aktuell rund 25.000 Unternehmenskunden des deutschen Mittelstands ihren rund 1,2 Millionen Arbeitnehmern die hochautomatisierte und digitale Vermittlung sowie das Management von Dienstrad-Leasingverträgen. Das Konzept des Dienstrads ermöglicht es Arbeitnehmern, Fahrräder und E-Bikes zuzüglich Versicherung per Gehaltsumwandlung aus dem Bruttolohn über ihren Arbeitgeber zu beziehen und somit von signifikanten Einsparungen zu profitieren. Der komplette Prozess vom Onboarding des Unternehmenskunden, der Bestellung des Fahrrads durch den Mitarbeiter beim Fahrradhändler bis hin zur Bearbeitung von Schadensfällen erfolgt über die hauseigene digitale Plattform bzw. App für mobile Endgeräte.