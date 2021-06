München (ots) - Die Deutschen kennen sich mit dem Thema Queeres Leben kaum aus.

Das ist das Ergebnis einer repräsentativen YouGov-Umfrage[1] anlässlich des

Pride Monats, im Auftrag von LinkedIn. Demnach wissen 64 Prozent der Deutschen

nicht, wofür LGBTQIA+ steht. Das Akronym wird verwendet, um Menschen in all

ihren sexuellen Identitäten zu bezeichnen, wie zum Beispiel Homosexuelle,

Transgender, Bi-, Inter- oder Asexuelle.



Über die Hälfte der Deutschen kann den Begriff "queer" nicht definieren und nur

vier Prozent der Befragten fühlen sich bei Gesprächen rund um die Themen der

Community sicher. Die generelle Unkenntnis ist offenbar auch deshalb so groß,

weil die Berührungspunkte so gering sind: Befragt man die Deutschen nach

Menschen der LGBTQIA+-Community in ihrem direkten Umfeld, kennt ein Drittel

keine einzige Person aus dieser Gruppe.







eine wichtige Rolle. Manager:innen und Kolleg:innen können wichtige Verbündete

(Allies) sein, damit sich alle - ganz gleich welcher Orientierung - frei

entfalten können. Die Atmosphäre und Unternehmenskultur sind allerdings

entscheidend dafür, wie akzeptiert sich die Menschen am Arbeitsplatz fühlen",

sagt Josh Graff (https://www.linkedin.com/in/joshuagraff/) , LinkedIn Managing

Director EMEA & LATAM. "Bei meinem eigenen Coming-Out in der Arbeit war ich sehr

nervös - letztendlich war es aber eine wirklich positive Erfahrung für mich.

Menschen können bei der Arbeit ihr Bestes geben, wenn sie authentisch sind und

sich nicht gezwungen fühlen, Teile ihrer Identität zu verbergen."



Gen Z fordert mehr Engagement der Arbeitgeber



Der genaue Blick auf die Zahlen macht eklatante Generationenunterschiede

deutlich: Über 80 Prozent der Babyboomer-Generation geben zu, sich mit

Queer-Fragen ausdrücklich nicht auszukennen. Ihnen gegenüber steht die Gen Z,

die 18- bis 24-Jährigen, von denen Dreiviertel angeben, wenigstens teilweise die

Abkürzung entschlüsseln zu können. Für 61 Prozent von ihnen gehört der Begriff

"queer" immerhin zur Alltagssprache.



Und so fordert die Generation Z von Unternehmen heute, das Thema LGBTQIA+

deutlich größer zu schreiben. Die LinkedIn Studie hat ergeben, dass nur jede:r

Zehnte mit dem Einsatz seines:ihres Arbeitgebers für die queere Community

zufrieden ist und sich einen offeneren Umgang wünscht.



Wie lässt sich ein inklusives Arbeitsumfeld schaffen?



Zu den geläufigsten Formen von Diskriminierung gehören systemische wie die

Annahme der Heteronormativität: sprich, heterosexuell sein gilt als "normal". Seite 2 ► Seite 1 von 2



