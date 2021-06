Akamai Account Protector schützt Unternehmen vor Betrug und verringert Reibungspunkte an der Edge

Neue Lösung nutzt Insights von Akamai in Kombination mit Verhaltensanalysen, um Nutzer vor Kontoübernahmen zu schützen

CAMBRIDGE, Mass. , 16. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Akamai Technologies , Inc. (NASDAQ: AKAM), einer der weltweit renommiertesten Anbieter von Lösungen für sichere digitale Erlebnisse, hat heute seine neue Lösung Account Protector vorgestellt. Die Lösung arbeitet mit proprietären Verhaltensanalysen sowie Reputationsheuristik und wurde entwickelt, um die Lösung Akamai Bot Manager zu erweitern und so Kontoübernahmen durch Cyberkriminelle in Echtzeit zu erkennen und zu verhindern. All dies erfolgt ohne zusätzliche Reibungspunkte für legitime Nutzer. Die Lösung ist in die Akamai Intelligent Edge Platform integriert, sodass keine Änderungen an bestehenden Anwendungen erforderlich sind.