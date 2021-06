Berlin (ots) - - Geschäftsklima mit 145 auf Vor-Corona-Wert



- 93% bestätigen Franchisemodell Krisentauglichkeit



- 60% nehmen Pandemie-Auswirkungen kaum oder positiv wahr



Zweimal im Jahr veröffentlicht der Deutsche Franchiseverband den FRANCHISE KLIMA

INDEX (FKI), der die Stimmungslage innerhalb der Mitgliedssysteme abbildet und

strukturelle Entwicklungen sichtbar macht. Nach der pandemiebedingten

Negativverschiebung des 2. Halbjahres 2020 zeigt der FKI für das 1. Halbjahr

2021 mit 145% einen deutlichen Anstieg, der wieder an die Vor-Corona-Werte

anknüpft. Hatte der FKI für das 1. Krisen-Halbjahr 2020 seinen bisherigen

Tiefstwert von 122%, zeigte er Ende des Jahres einen positiveren Wert von 138%

auf. Aktuell hat sich der FKI im 1. Halbjahr 2021 deutlich spürbar auf 145%

verbessert und ist damit wieder auf dem Stand des 2. Halbjahreswerts von 2019.





Stabile Stimmungslage bei Franchisegebern und Partnern: Zeigte sich dieStimmungslage in den befragten Franchisesystemen aus der Retrospektive vor derCoronakrise ausgesprochen positiv (Stimmung ist hervorragend: 20%, Stimmung istgut: 56%), so bleiben diese Werte aktuell mit 20% (hervorragend) und 44% (gut)hinter ihnen zurück, geben aber in der derzeitigen Situation eine erstaunlichgute Stimmungslage wieder. 17% gaben an, sehr schlechter bzw. schlechterStimmung zu sein. Weitere 19%, hielten diese eher für neutral. Etwas kritischersehen das die Franchisepartner. Lag ihre Stimmung vor der Krise mit 69% beihervorragend/gut und 13% bei sehr schlecht/schlecht sowie 18% bei neutral aufsehr hohem Niveau, so rutscht diese in der Pandemie ab, bleibt aber mit 75% imneutralen und positiven Bereiche auf überzeugend positiven Werten. Aktuell gaben48% der Franchisenehmer an hervorragender/guter Stimmung zu sein. Demgegenüberstehen 25% mit sehr schlechter/schlechter. 27% der Partner hielten ihre Stimmungfür neutral."Den durch die Pandemie aufgezwungenen Stresstest hat das Franchisemodellbestanden. Diese Interpretation lässt die stabile Stimmungslage eindeutig zu",wertet Torben Leif Brodersen, Hauptgeschäftsführer Deutscher Franchiseverbanddie Umfrageergebnisse. "Die Zahlen in Kombination mit den vielen Kontakten indie Franchisepraxis zeigen auch, dass gelebte Partnerschaft, dass Innovationenund Weiterentwicklungen, dass gegenseitige Unterstützung funktioniert haben. Unddas von Jetzt auf Gleich, ohne Vorankündigung."Krisentauglichkeit bestätigt: Auf die Frage nach der Krisensicherheit desFranchiseprinzips gaben 93% der Befragten an, Franchising als besonderskrisensicheres Geschäftsmodell einzuschätzen. Im Vergleich zur Erhebung Ende2020 sinkt dieser Wert um minimale drei Prozentpunkte, bleibt aber in seiner