VHV Gruppe 2020 mit sehr positivem Geschäftsverlauf bei gesteigerten Vertragszahlen und Beiträgen

Hannover (ots) -



- Konzernergebnis von 183 Mio. Euro nach substanzstärkenden Maßnahmen von 140

Mio. Euro - das beste Ergebnis der Unternehmensgeschichte

- Gruppe wächst im Komposit- wie Lebengeschäft

- Positiver Verlauf im 1. Quartal 2021

- Vorstandschef Reuter: "Die VHV Gruppe ist heute so stark wie wahrscheinlich

niemals zuvor."



Die VHV Gruppe hat das zurückliegende Geschäftsjahr 2020 nach einem sehr

positiven Geschäftsverlauf erfolgreich abgeschlossen. Wie bereits in den

Vorjahren konnte die VHV Gruppe bei allen relevanten Kennziffern zum Teil

deutlich und über dem Markt zulegen. Das Unternehmen erreichte 2020 trotz

erheblicher Belastungen aus Corona, Null-Zins-Politik und weiter stark

steigender Regulierung ein Konzernergebnis von 183 Millionen Euro nach

substanzstärkenden Maßnahmen in Höhe von 140 Mio. Euro. Zugleich konnte die VHV

Gruppe ihre Vertragszahlen und Bruttobeiträge auf Konzernebene sowie in seinen

beiden Kerngeschäftsfeldern, dem Leben- und Kompositgeschäft, weiter steigern.

In beiden Bereichen hat das Unternehmen wichtige Zwischenziele in seiner

dynamischen Transformation hin zu einem digitalen Versicherungsunternehmen

erreicht und ein neues, umfassendes webbasiertes Maklerverwaltungsprogramm

marktüberdurchschnittliches Vertrags- und Beitragswachstum. Als

Spezialversicherer der Bauwirtschaft profitierte die VHV von ihrer ausgewiesenen

Kompetenz bei einer 2020 unverändert starken Baukonjunktur.



Auch im Leben-Bereich konnte das Unternehmen seinen Vertragsbestand und seine

Beitragseinnahmen weiter ausbauen und erzielte trotz der Corona-Pandemie ein

Neugeschäftsvolumen auf Vorjahresniveau. Dabei trugen die effizienten

Strukturen, die niedrigen Kostenquoten und eine hohe Kundenzufriedenheit zum

guten Ergebnis bei.



Uwe Reuter, Vorstandsvorsitzender der VHV Gruppe, sagte: "Die VHV Gruppe blickt

auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2020 zurück. Unsere Gruppe ist heute so stark

wie wahrscheinlich niemals zuvor. Wir konnten erneut Marktanteile gewinnen,

unsere ambitionierten Ergebnisziele übertreffen und haben die Herausforderungen

der Corona-Pandemie bis jetzt hervorragend gemeistert. Wir haben die Erträge

dazu verwendet, nochmals stärker in unsere Zukunft zu investieren, mit einer

konsequenten Fortsetzung unseres Digitalisierungskurses und einer erheblichen

weiteren Stärkung unserer Substanz und Rücklagen. Damit können wir unseren

Kunden, Partnern und Mitarbeitern Verlässlichkeit und Zukunftssicherheit

bieten." Reuter weiter: "Die hohe Solidität der VHV Gruppe ist das Ergebnis



