Hanseatic Bank vereinheitlicht Authentifizierung mit Netcetera und Entersekt

München (ots) - Die Hanseatic Bank vereinheitlicht ihre

Authentifizierungsverfahren mit einer cloudbasierten Identity- und

Access-Management-Lösung (IAM) von Netcetera, Marktführer für sicheres digitales

Bezahlen. Die deutsche Privatbank nutzt für Kreditkartenzahlungen im Internet,

den Login ins Online Banking sowie verschiedene Self Services zukünftig gleiche

Authentifizierungsverfahren darunter auch die App "Transakt" von Entersekt.



In vielen Banken kommen für Kreditkartenzahlungen im E-Commerce, Konto-Logins

oder Transaktionsfreigaben getrennte Authentifizierungsverfahren zum Einsatz.

Insbesondere im Zuge der PSD2-Umsetzung der starken Kundenauthentifizierung bei

Kartenzahlungen müssen sich viele Bankkunden für ein zusätzliches Verfahren neu

registrieren. Da die Sicherheit eines Authentifizierungsverfahrens maßgeblich

von der Sicherheit des Registrierungsprozesses abhängt, ist das für Kunden meist

ein eher mühsamer Vorgang. Die Nutzung eines einheitlichen Verfahrens erspart

den Kunden diese zusätzliche Registrierung.





"Wir haben im 3-D Secure-Projekt mit Netcetera sofort das Potenzial derAuthentifizierungs-App für die Nutzung von unseren Kreditkarten gesehen," sagtRüdiger Mause, Business Owner Digital Factory bei der Hanseatic Bank. "DerSchritt, diese App künftig für Geschäftsvorfälle und Logins zu verwenden, lagaus technischen und kommerziellen Gründen auf der Hand. Entscheidend war aber,durch die Verwendung einheitlicher Authentifizierungsverfahren die Anforderungender PSD2 an die SCA möglichst nutzerfreundlich umzusetzen. Gleichzeitig konntenwir mit der neuen Identity-Management-Lösung von Netcetera unsere Onboarding-und Lifecycle-Management-Prozesse grundlegend modernisieren. DieSaaS-Architektur erleichtert uns den Betrieb."Das neue Identity- und Access-Management von Netcetera vereinfacht dasAuthentifizieren für die Endkunden enorm. Sie benötigen bei ihrer Bank nur nocheinen Account, um verschiedene Anwendungen und Services nutzen zu können. In derRegel sind die Kunden dann auch in der Lage, ihre Zugangsdaten selbstwiederherzustellen. Diese Option ist unter anderem hilfreich, wenn einer derregistrierten Faktoren abhandenkommt, da beispielsweise das Passwort vergessenwurde. Die Bank hingegen profitiert davon, dass sie ihre Kunden mit einemeinheitlichen Branding, einem einzigen Authentifizierungsverfahren und ohneWechsel zu anderen Apps bedienen kann. Das IAM ist die ideale Ergänzung desAccess-Control-Servers für 3-D Secure, funktioniert aber auch alsalleinstehendes System.Die Authentifizierungs-App von Netcetera nutzt das PSD2-konforme Transakt SDKvon Entersekt. Im Bedarfsfall wird per Push-Benachrichtigung eine Anfrage an das