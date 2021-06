About-You-Aktie: Starker Start! Weitere Rallye?

Die Aktie von About You (WKN: A3CNK4) hat zum Handelsauftakt am Mittwoch dieser Woche einen ziemlich soliden Start hingelegt. Während ich diese Zeilen schreibe und ca. fünfzehn Minuten nach dem Handelsstart lagen die Anteilsscheine bei ca. 26,05 Euro. Börse Online beziffert das derzeitige Tageshoch auf 26,78 Euro. Das ist ein überaus solider Start.

About-You-Aktie: Doch ein fulminanter Start?

Eines können wir jedenfalls mit Blick auf diese überaus kurzfristige Performance sagen: Die ersten Aktienkurse sind durchaus zufriedenstellend. About You selbst hat den Ausgabepreis zuletzt auf 23 Euro taxiert. Wenn wir vom Tageshoch ausgehen, konnten die Anteilsscheine zur Eröffnung um ca. 16,4 % in der Spitze klettern.

Es ist natürlich schwierig zu beurteilen, ob die Aktie von About You an diesem Tag so weitermacht und die Hochs halten kann. Auch bei der weiteren Performance mag es gewisse Unsicherheiten geben. Ein Peer-Vergleich mit Zalando (WKN: ZAL111) zeigt, dass die Bewertung dieses Modeversandhändlers vergleichsweise hoch ist. Oder sogar noch höher wird, wenn der Aktienkurs jetzt steigt. Womöglich ist das Momentum jedoch auf der Seite von About You.

Viele Börsengänge in diesen Tagen erleben eine starke Plusperformance gleich am ersten Handelstag. Das wiederum könnte ein Indikator sein, dass auch About You zum Kreis dieser Aktien zählt. Für Foolishe Investoren bietet sich natürlich trotzdem ein anderer Fokus an. Beziehungsweise einer, der etwas langlebiger ist.

Was jetzt wirklich wichtig ist

Nachdem die Aktie von About You jetzt also Börsenluft geschnuppert hat, könnte der Aktienkurs ziemlich zeitnah in den Hintergrund rücken. Es geht jetzt vermehrt um die weiteren Wachstumsaussichten und auch um die fundamentale Bewertung.

Konkret versprechen die Anteilsscheine des E-Commerce-Akteurs möglicherweise eine Wachstumsgeschichte, die dynamisch ist. Der Onlinehandel lebt und konnte zuletzt weitere Marktanteile sichern. Der Zalando-Verfolger könnte außerdem den Vorteil besitzen, dass das Wachstum auf dem geringeren Stand noch dynamischer und schnelllebiger ist. Womöglich rechtfertigt das ein höheres Bewertungsmaß.

Allerdings könnten Foolishe Investoren bei der Aktie von About You noch abwarten, bis wir neue Wasserstandsmeldungen zur operativen Stärke erhalten. Für mich persönlich beginnt mit den Anteilsscheinen dieses E-Commerce-Akteurs jedoch ein neues, spannendes Kapitel im Gesamtmarkt. Schauen wir einmal, wie sich die Aktie entwickelt. Und damit meine ich definitiv nicht nur die Performance am ersten Handelstag. Sondern vor allem die operative Performance über die nächsten Quartale und Jahre hinweg.

Der Artikel About-You-Aktie: Starker Start! Weitere Rallye? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Der neue Fintech-Star Fintech erobert die Finanzbranche. Und das rasante Wachstum bringt große Chancen für Anleger. Die meisten wissen nicht, dass es ein unbekanntes Unternehmen aus den Niederlanden gibt, das mit großem Erfolg die Finanzwelt mit seinen stark nachgefragten Dienstleistungen in der Zahlungsabwicklung erobert. Unsere Analysten schätzten seine Zukunftschancen in einem kürzlichen Ranking als hervorragend ein. The Motley Fool hat einen kostenlosen Sonderbericht zusammengestellt, der die wichtigsten Informationen zu diesem Unternehmen liefert. Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Mehr Lesen

Vincent besitzt Aktien von Zalando. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Zalando.

Motley Fool Deutschland 2021

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf fool.de veröffentlicht.