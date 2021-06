Berlin (ots) - Sebastian Clensmann von BewerbungsCode weiß, worauf es bei

Video-Vorstellungsgesprächen ankommt und worauf Personalchefs und

Geschäftsführer zurzeit besonders achten.



Als ehemaliger Personaler kennt der BewerbungsCode-Geschäftsführer die Hürden

auf dem Weg zum Traumjob.





Immer mehr Akademiker, Fach- oder Führungskräfte wenden sich deshalb ratsuchendan ihn, wenn sie nach zahlreichen ergebnislosen Bewerbungen frustriert in derSackgasse stecken. Eine durchschnittliche Erfolgsquote von über 80 Prozentinnerhalb von drei Monaten nach Trainingsstart gibt Clensmanns digitalem Ansatzrecht."Wir wollen Menschen dazu befähigen, in ihrer Karriere über sich hinaus zuwachsen", so der Bewerbungsexperte. "Sie müssen aufhören, sich zu bewerben undstattdessen anfangen, ihren Mehrwert für Unternehmen zu verkaufen."Zwölf Mitarbeiter unterstützen sein AZAV-zertifiziertes Ausbildungssystem mitTÜV-Siegel. Kunden profitieren vor allem von der Förderung des Coachings durchdie Arbeitsagenturen.Viele Teilnehmer, die ihrer Karriere mit den Coaching-Profis neuen Schwunggeben, haben einen ähnlichen Leidensweg hinter sich: Absagen, Angst vorAblehnung, Blockaden und Selbstzweifel. All das kann durch neueBewerbungsstrategien gelöst werden. Schließlich steckt laut Clensmann hintervielen Absagen häufig nur das starre Korsett einer Personalabteilung."Einer unserer Ansätze besteht deshalb darin, den finalen Entscheider, der diebetreffende Position besetzt, direkt anzusprechen. Mit dieser Strategie steigernunsere Teilnehmer Bewerbungszusagen um dreißig bis vierzig Prozent."Das Coaching umfasst zudem die Unterstützung bei der Suche nach Multiplikatoren,die bei der Jobsuche unterstützen, Gesprächsführungstraining undMindset-Coaching.Clensmann setzt dabei auf tägliche Live Calls und Online-Gruppen statt aufPräsenz-Einzelcoachings. Sein Team und er sind auch nach den Coachings weiteronline für die Teilnehmer da.Die meisten der Teilnehmer sehen in ihren neuen Jobs selbstbewusst undfokussiert nach vorn, wie zahlreiche positive Bewertungen auf Online-Portalenbelegen. "Eine ehemalige Vertriebsteamleiterin kam nach 60 ergebnislosenBewerbungen innerhalb von neun Monaten verzweifelt zu uns", erklärt Clensmann.Nach rund sechs Wochen Coaching bei BewerbungsCode hatte sie laut demBewerbungsexperten vier Stellenzusagen vor sich auf dem Tisch liegen."Im Schnitt und ohne unsere Begleitung braucht eine Führungskraftdurchschnittlich acht Monate, bis die Tinte auf dem neuen Arbeitsvertrag trockenist. Mit unserer Unterstützung sind es nur etwa drei bis vier Monate."