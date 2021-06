Roland Schwarzer Unternehmensverkauf Deutschland GmbH erneut mit Beratersiegel ausgezeichnet (FOTO)

--------------------------------------------------------------

Unternehmensverkauf

- Wettbewerb TOP CONSULTANT nimmt Beratungsqualität unter die Lupe- Kundenbefragung auf wissenschaftlicher BasisSprung in die Berater-EliteRoland Schwarzer Unternehmensverkauf Deutschland GmbH ist mit dem TOPCONSULTANT-Siegel 2021 ausgezeichnet worden. Damit zählt dasBeratungsunternehmen zum wiederholten Mal zu den besten MittelstandsberaternDeutschlands und nach 2018 auch in diesem Jahr wieder das Siegel tragen. Zum 12.Mal untersuchte der bundesweite Wettbewerb TOP CONSULTANT auf wissenschaftlicherBasis, wie gut die Teilnehmer ihre mittelständischen Kunden beraten haben.Grundlage des Wettbewerbs ist eine Befragung mittelständischer Unternehmen, diezuvor mit den teilnehmenden Beratungshäusern zusammengearbeitet hatten. Die vonRoland Schwarzer Unternehmensverkauf Deutschland GmbH benannten Referenzkunden(https://www.unternehmensverkauf-deutschland.de/referenzen/kundenstimmen) gabenbeispielsweise Auskunft darüber, wie professionell die Unternehmensberaterauftraten, wie zufrieden sie mit der Beratungsleistung sind und auch, ob sieRoland Schwarzer Unternehmensverkauf Deutschland GmbH weiterempfehlen würden. ImAuftrag von compamedia führte die Wissenschaftliche Gesellschaft für Managementund Beratung (WGMB) aus Bonn die wissenschaftliche Befragung durch und nahmdabei die Teilnehmer genau unter die Lupe. Entscheidend ist laut WGMB "einekundengerechte, mittelstandsorientierte Beraterleistung" (weitere Informationenzu den Prüfkriterien unter http://www.top-consultant.de/pruefkriterien ).Roland Schwarzer Unternehmensverkauf Deutschland GmbH hat es geschafft undgehört zu den besten Mittelstandsberatern. Seit der Gründung des Unternehmens imJahr 1999 haben sich die Hilden er Berater vor allem mit ihrer Expertise imBereich Mergers & Acquisitions (Fusionen & Übernahmen) einen Namen gemacht. DieRoland Schwarzer Unternehmensverkauf ( http://www.uvkd.de ) Deutschland GmbH isteine inhabergeführte und unabhängige Beratungsgesellschaft für Mergers &Acquisitions (M&A). Für seinen Erfolg bildet sich Geschäftsführer RolandSchwarzer permanent weiter: Nach 15 Jahren Transaktionserfahrung ist er heutezertifizierter Experte für Mergers und Acquisitions undUnternehmenswertermittlungen. Mit seinem Team begleitet er Verkäufe undÜbernahmen solventer Unternehmen im Mittelstand. Die Roland SchwarzerUnternehmensverkauf Deutschland GmbH schaffte es aufgrund ihrer Professionalitätund Kompetenz in die Riege der Top-Consultants und erhielt durch die sehr guten