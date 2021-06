Postbank Wohnatlas 2021 / Wo Immobilienkäufer die besten Bedingungen finden (FOTO)

Bonn (ots) -



- Investitionschancen-Index zeigt vielversprechende Regionen in Deutschland

- Expert*innen analysieren Indikatoren für den Immobilienkauf auf Kreisebene



Vielerorts steigen die Preise für Wohneigentum rasant - allerdings nicht überall

gleichermaßen. Folglich lohnt es sich für Immobilienkäufer*innen, einen

genaueren Blick auf die einzelnen Regionen zu werfen. Gute Voraussetzungen für

ein Investment sind moderate Preise und die Aussicht auf Wertsteigerungen. In

welchen Regionen finden Kaufinteressierte das noch? Antworten gibt der

Investitionschancen-Index, der von Expert*innen des Hamburgischen

WeltWirtschaftsInstituts (HWWI) für den Postbank Wohnatlas berechnet wird.

Besonders günstige Bedingungen für Immobilieninvestments weist der Index in

diesem Jahr für 16 von 401 Landkreisen und kreisfreien Städten auf. In 30

weiteren Regionen sind die Voraussetzungen zumindest sehr vielversprechend.







Zuletzt sind die Kaufpreise schneller gestiegen als die Mieten. Während sich die

Nettokaltmieten 2020 im Vergleich zum Vorjahr im Schnitt über alle Landkreise

und kreisfreien Städte um 2,7 Prozent verteuerten, legten die Kaufpreise für

Eigentumswohnungen im Bestand im Mittel um 10,1 Prozent zu. Der sogenannte

Vervielfältiger, der abbildet, wie viele Jahresnettokaltmieten für eine gleich

große Eigentumswohnung durchschnittlich zu zahlen wären, spiegelt die wachsende

Dynamik wider. Er stieg binnen Jahresfrist im Durchschnitt über alle Landkreise

und kreisfreien Städte um 1,7 auf 25,7 Jahresmieten. Seit 2017 hatte sich der

Vervielfältiger jährlich nur um rund eine Jahresmiete erhöht.



Investitionschancen-Index hilft bei der Immobiliensuche



Wo finden Kaufinteressierte derzeit noch günstige Preise, können aber dennoch

mit weiteren Wertsteigerungen der

der Investitionschancen-Index. Expert*innen sprechen derzeit bei einem

Vervielfältiger von maximal 25,0 von einem noch moderaten Kaufpreisniveau

gemessen an den örtlichen Nettokaltmieten. 184 der 401 deutschen Landkreise und

kreisfreie Städte erfüllen derzeit diese Bedingung. Hohe reale Wertzuwächse bis

2030* von mehr als 0,5 Prozent pro Jahr werden für 126 Landkreise und kreisfreie

Städte prognostiziert. Beide Kriterien treffen für 16 Landkreise zu, die damit

die besten Investitionschancen in Deutschland bieten.



Top-Investitionschancen in Deutschland



Vervielfältiger 2020** maximal 25,0 und prognostiziertes Kaufpreisplus 2020 -

2030*** größer als 0,5 Prozent



1. Rotenburg (Wümme), Landkreis (Niedersachsen): 19,71 / 0,89% Seite 2 ► Seite 1 von 4



