Nature Aging veröffentlicht Phase-II-Ergebnisse für AADvac1, einen Alzheimer-Tau-Impfstoff, der von Axon Neuroscience entwickelt wurde

New York (ots/PRNewswire) - - AADvac1 zeigt solide Antikörper-Ansprache,

ausgezeichnetes Sicherheitsprofil und deutliche Wirkung auf die

Neurodegeneration



- Nachweis einer eindeutigen therapeutischen Wirkung auf das

Neurofilament-Leichtketten-Protein im Blut in der gesamten Studiengruppe





- Bei Patienten mit bestätigtem Alzheimer-Biomarkerprofil (Amyloid- undTau-Positivität) weist AADvac1 ein starkes Wirksamkeitssignal auf, das sich ineiner signifikanten Verlangsamung des klinischen und funktionellen Rückgangszeigt, gemessen durch CDR-SB und ADCS-MCI-ADLAXON NEUROSCIENCE SE (https://www.axon-neuroscience.eu/) ("Axon"), einbranchenführendes, im klinischen Stadium tätiges Biotech-Unternehmen, dashinsichtlich der Behandlung und Prävention der Alzheimer-Krankheit in dervordersten Reihe agiert, hat heute die Veröffentlichung in Nature Aging derResultate seiner abgeschlossenen Studie der Phase II ADAMANT(https://www.nature.com/articles/s43587-021-00070-2) bekannt gegeben, in derenRahmen der Tau-Impfstoff AADvac1 gegen die Alzheimer-Krankheit ausgewertetwurde.Der Artikel mit dem Titel "ADAMANT: a placebo-controlled randomized phase 2study of AAADvac1, an active immunotherapy against pathological tau inAlzheimer's disease" (ADAMANT: eine placebo-kontrollierte randomisiertePhase-2-Studie von AADvac1, einer aktiven Immuntherapie gegen pathologisches Taubei Alzheimer) erschien in der Juniausgabe dieser renommierten Fachzeitschrift.Die klinische Phase-II-ADAMANT-Studie wurde als 24 Monate lange randomisierte,placebokontrollierte, doppelblinde, multizentrische Studie mit parallelenGruppen konzipiert, um die Sicherheit und Wirksamkeit von AADvac1 bei Patientenmit leichter Alzheimer-Krankheit zu bewerten.Das primäre Ziel war die Sicherheit und die sekundären Ziele waren die Bewertungder Immunogenität, der Wirksamkeit anhand der klinischen Ergebnisse undwichtiger Biomarker für die Neurodegeneration. 196 Patienten in achteuropäischen Ländern nahmen an der Studie teil.Phase-II der ADAMANT-Studie - Veröffentlichte ErgebnisseADAMANT hat sein primäres Ziel erfolgreich erreicht: AADvac1 erwies sich alssicher und gut verträglich. Die vom Impfstoff gezeigte außergewöhnlicheTau-Antikörper-Antwort ist besonders wichtig bei der Behandlung ältererMenschen.AADvac1 reduzierte die Akkumulation der Neurofilament Leichtkette ("NfL"), einemwichtigen Biomarker der Neurodegeneration, im Blut signifikant um 58 % ( p-Wert=0,004). Darüber hinaus konnte eine starke Reduktion der zentralenAlzheimer-Biomarker der Tau-Pathologie und der Tau-Neurodegeneration in der