Compliance-Software-Pionier iPoint leitet mit Ernennung von Peter Schmidt als Chief Revenue Officer nächste internationale Wachstumsphase ein

Reutlingen (ots) -- Die Ernennung von Peter Schmidt auf die neu geschaffene Position des ChiefRevenue Officers (CRO) stellt einen wichtigen nächsten Schritt in derUnternehmensstrategie von iPoint dar- Mit Unterstützung des dänischen Private-Equity-Investors GRO Capital A/S setztiPoint auf internationales Wachstum- Peter Schmidt, der in seiner Position als CRO auch einer der Geschäftsführervon iPoint wird, verfügt über eine hervorragende Erfolgsbilanz iminternationalen Umfeld und war unter anderem bereits bei In Mind Cloud,Transporeon, Adobe und PTC tätigiPoint-systems GmbH, ein international führender Anbieter von Software undDienstleistungen für die Bereiche Produkt-Compliance und Nachhaltigkeit, ernenntPeter Schmidt als Chief Revenue Officer. In dieser neu geschaffenen Positionwird er Teil des Executive-Leadership-Teams von iPoint sein. Mit der Ernennungvon Peter Schmidt bekräftigt iPoint noch einmal seine Wachstumsambitionen iminternationalen Umfeld. Das Unternehmen wird dabei vom dänischenPrivate-Equity-Investor GRO Capital A/S unterstützt, der sich Ende 2020mehrheitlich an iPoint beteiligt hat.