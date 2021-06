Warwick holt ehemaligen CPC Group Exec an die Spitze der europäischen Immobilienplattform

„Wir freuen uns, Andrew im Immobilienteam von Warwick begrüßen zu dürfen", sagte Kate Richard, Gründerin und CEO von Warwick. „Andrew bringt fast zwei Jahrzehnte herausragende Erfahrung im Bereich der Eigen- und Fremdkapitalinvestitionen auf dem britischen Immobilienmarkt mit und verfügt über eine besondere Expertise bei Wohnentwicklungsprojekten, der Neupositionierung von Vermögenswerten und Wertschöpfungsprojekten in London."

Zuvor war Andrew als Senior Managing Director bei der CPC Group von Christian Candy tätig, wo er sich auf Neubauten, JV-Kapitalbeteiligungen und Principal Lending spezialisierte. Außerdem war er Mitglied des Investmentkomitees der CPC Group und der zugehörigen Konzerngesellschaften.

Vor seiner Tätigkeit bei CPC war Andrew Warwick Investment Director bei Oxford Properties, dem Immobilienzweig des 100 Milliarden C$ schweren kanadischen Pensionsplans Ontario Municipal Employees Retirement System (OMERS).

„Die Immobilienplattform von Warwick nutzt hochspezialisierte und proprietäre Data Science und algorithmische Tools, um qualitativ hochwertige Immobilienanlagen in Städten auf der ganzen Welt zu identifizieren", sagte Chrysostomou. „Ich freue mich darauf, mit den Immobilien- und Data-Science-Teams zusammenzuarbeiten. Jetzt, da die Welt mit der Einführung des Impfstoffes die Arbeit wieder aufnimmt, investieren wir weiterhin in Immobilienanlagen in Europa."

