Stehen die Anleger noch hinter der Aktie von BioNTech? Es macht den Anschein, als wäre hier mittlerweile Hopfen und Malz verloren! Denn Die Aktie hat heute wieder einen sehr unschönen Knick nach unten gemacht. Die Anleger scheinen das Vertrauen in die Aktie gänzlich verloren zu haben und ziehen sich mehr und mehr zurück. BioNTech muss also wieder liefern!

Wird sich BioNTech aus dieser prekären Lage wieder befreien können? Oder geht es jetzt noch weiter runter? Das Verhalten der Anleger zeigt momentan auf, dass das Vertrauen unter den aktuellen Negativschlagzeilen enorm gelitten hat und der Zug möglicherweise abgefahren ist. Es braucht nun wieder ein klares Kaufsignal von Seiten BioNTech, damit es hier rund geht!

Sollte dieses Kaufsignal jedoch nicht kommen, könnte BioNTech in eine tiefe Krise stürzen, aus der man so schnell möglichweise nicht mehr herauskommt. Dieses Szenario wäre der Worst Case und sollte um jeden Preis vermieden werden! Bereits heute wird die Aktie mit einem Minus von 2,64 Prozent und 4,75 Euro abgeschlachtet. Der neue Kurswert liegt nur noch bei 175,10 Euro!

