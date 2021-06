Anlegerverlag TUI: ein Negativwert jagt den nächsten! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 16.06.2021, 13:48 | 48 | 0 | 0 16.06.2021, 13:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Wie soll es nur weitergehen mit der Aktie von TUI? Der deutsche Reisekonzern, der eigentlich mit großer Euphorie in den Sommer starten wollte, wird an der Börse weiter auseinander genommen und muss immer mehr darum bangen, dass die Marke von 5 Euro nicht mehr überschritten wird. Die Anleger sind absolut nicht begeistert, was TUI hier derzeit abliefert! Download-Tipp: TUI ist weiterhin ein schlafender Riese, wurde aber zuletzt etwas aus der Bahn geworfen! Wo geht die Reise nun hin? Deshalb möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger Aktien präsentieren, mit denen Sie Ihr Depot in der Pandemie auf die Überholspur führen. Einfach hier klicken. Bei TUI waren ja die ganz harten Zocker noch überzeugt, dass es eine Kursexplosion geben könnte. Aber selbst die sind nach einer langen Seitwärtsbewegung der Aktie nun nicht mehr mit am Start, was den Kursabfall derzeitig erklären dürfte. Auch wenn der Finanzchef von TUI noch versucht hat, die Lage zu beschwichtigen, sieht es derzeit aussichtslos aus! Wird die ganze Situation nun also eskalieren? Wird TUI komplett baden gehen? Es ist auch genauso gut möglich, dass es sich um eine kurze Schwächephase handelt, aus der man gestärkt wieder raus geht! Heute verliert der Kurs jedoch zu deutlich, um Optimismus zu verbreiten. Der Verlust liegt bei 1,60 Prozent und 0,08 Euro, sodass der Kurswert nur noch 4,60 Euro misst! Fazit: Kann TUI also eine Zukunftsaktie sein, in die man jetzt einsteigen sollte? Aber auch mit diesen Aktien bringen Sie Ihr Depot auch in einem Lockdown auf die Überholspur. Einfach hier klicken und die Sonderstudie anfordern!





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer