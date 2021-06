Berlin (ots) -



- Größtes Potenzial in technischer Erneuerung: Der letzte Relaunch liegt bei 39Prozent der Befragten mehr als fünf Jahre zurück, bei rund 43 Prozent zwischenein und fünf Jahren.- Top-Investitionstrend: Für alle Befragten steht "Team-Kollaboration" ganz obenauf der Agenda der internen Kommunikation.Die interne Kommunikation der gesetzlichen und privaten Krankenversicherungensteht vor einem Wendepunkt. Vor allem durch die Pandemie hat die Bedeutung vonIntranets stark zugenommen und ihre Grenzen aufgezeigt. Eine bundesweiterstmalige Trendstudie der ]init[ AG (http://www.init.de/) und School forCommunication and Management (SCM) (https://www.scmonline.de/) fasst diewichtigsten Trends, neuen Aufgaben und Herausforderungen am Digital Workplacezusammen. Dafür befragt wurden Spezialistinnen und Spezialisten für interneKommunikation aus 50 Krankenkassen.Die Trendstudie mit detaillierten Ergebnissen steht hier(https://www.digital-workplace-krankenversicherung.de/) zum kostenfreienDownload als PDF zur Verfügung."Gesetzliche und private Krankenversicherungen sind Service-Innovatoren imGesundheitswesen. Unsere Trendstudie zeigt, dass digitale Zusammenarbeit dieServicequalität und die Geschwindigkeit in der Fachbearbeitung nachhaltigverbessern kann", sagt Tim Kirlicks, Executive Director von ]init[. "DieWeiterentwicklung von Intranets zum Digital Workplace ist somit eine elementareAufgabe im digitalen Transformationsprozess. Die Ergebnisse verdeutlichenjedoch, dass es massiven Bedarf in der Weiterentwicklung bei gesetzlichen undprivaten Krankenversicherungen gibt - zum einen in der fachlichen Ausrichtungund zum anderen in den eingesetzten Technologien, die die Anforderungen andigitale Zusammenarbeit nur zu einem geringen Maß ermöglichen."Intranets technisch ausbaufähigDie Studie deckt auf, dass die Intranets der Krankenversicherungen oftmals nichtdem modernen technischen Standard entsprechen. Sie werden in fast der Hälfte derbefragten Kassen mit klassischen Content-Management-Systemen betrieben, dieweniger auf kollaboratives Arbeiten ausgelegt sind wie zum Beispiel Office365-Dienste. Letztere nutzen ein Drittel der Befragten.